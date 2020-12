Napoli ganha fácil do lanterna Crotone - ( Foto: Estadão/GettyImages/Divulgação )

O Napoli cumpriu muito o bem sua missão diante do lanterna Crotone. Goleou por 4 a 0, fora de casa, aproveitou o empate entre Sassuolo e Roma, e subiu para a terceira colocação do Campeonato Italiano.

Insigne no primeiro tempo e Lozano, Demme e Petagna, na etapa final, anotaram os gols napolitanos. O time de Gennaro Gattuso subiu para os 20 pontos. O Crotone segue em último, com míseros dois, somados em 10 partidas disputadas. É o único time que não venceu no Italiano.

Insigne abriu o placar aos 31 minutos. Um golaço, acertando no ângulo. Iniciou a goleada com mais uma homenagem a Maradona. A possibilidade de reação do Crotone ficou prejudicada aos 5 minutos da etapa final com a expulsão de Petriccione. Se já estava complicado com 11 contra 11, viu suas chances de tentar um empate acabarem com o segundo amarelo a seu jogador.

O Napoli aproveitou a vantagem numérica em apenas oito minutos. Lozano recebeu livre na área, dominou e ampliou aos 13, deixando a vitória bem encaminhada. Apenas uma equipe jogava. Em um contra-ataque em velocidade, Bakayoko roubou na defesa e lançou. A bola acabou nos pés de Demme, que bateu cruzado e fez o terceiro. Mesmo com o placar elástico, o Napoli seguiu mandando no jogo e chegou à goleada nos acréscimos, com Petagna.

Na quinta-feira, o Napoli recebe a Real Sociedad, pela Liga Europa, no primeiro jogo em seu estádio rebatizado para Diego Armando Maradona. Pelo Italiano, também atuará em casa. Hospedará a Sampdoria, no domingo.