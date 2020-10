Nakagami conquista 1ª pole da carreira na MotoGP e larga em 1º na etapa de Teruel

Nakagami conquista 1ª pole da carreira na MotoGP - (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

O japonês Takaaki Nakagami foi o mais rápido do treino classificatório deste sábado para a etapa de Teruel da MotoGP e vai largar em primeiro no grid de largada da corrida no circuito em Alcañiz, na Espanha. O piloto da LCR Honda conquistou sua primeira pole da carreira na principal categoria da motovelocidade.

O japonês anotou o tempo de 1min46s882 para largar em primeiro pela primeira vez. Ele teve seu contrato com a LCR, equipe satélite da Honda, renovado recentemente e sairá da primeira fila do grid pela segunda vez.

O segundo colocado foi o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli. O piloto da Yamaha SRT cravou 1min46s945 e foi 0s063 mais lento que o líder. Ele sairá entre os três primeiros pela quarta vez na temporada.

A primeira fila ficou completa com o espanhol Álex Rins. Vencedor da última etapa, também em Aragão, na Espanha, o piloto da Suzuki foi 0s273 mais lento que Nakagami e conseguiu o terceiro posto, estreando na primeira fila em 2020.

Dos postulantes ao título, Maverick Viñales, outro competidor da Espanha, que corre pela Yamaha, foi quem melhor se classificou ao conseguir o quarto lugar, com o francês Johann Zarco, da Esponsorama, na quinta colocação.

Vice-líder do Mundial, o francês Fabio Quartararo, da Yamaha SRT, larga em sexto, à frente do britânico Cal Crutchlow, da LCR Honda. O português Miguel Oliveira (KTM Tech 3), e os espanhóis Pol Espargaró (Red Bull KTM) e Álex Márquez (Honda) fecham o top 10.

Líder da temporada, Joan Mir teve classificação bastante discreta neste sábado. Com tempo de 1min47s642, 0s760 mais lento que Nakagami, o espanhol larga apenas na 12ª colocação. O italiano Andrea Dovizioso repetiu o péssimo desempenho da última semana, não conseguiu passar para a segunda fase da classificação e vai largar da 17ª posição. Com covid-19, o supercampeão Valentino Rossi segue fora.

Joan Mir lidera o Mundial com 121 pontos, cinco a mais que Fabio Quartararo. Maverick Viñales aparece em terceiro, com 109, três a mais que Dovizioso, o quarto. Nakagami tem 92 e é o quinto colocado.

A largada da etapa de Teruel da MotoGP, em Aragão, na Espanha, a 11ª corrida da temporada de 2020, está prevista para as 9h (horário de Brasília) deste domingo.