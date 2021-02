Nadal vence britânico e encara Fognini nas oitavas do Aberto da Austrália - (Foto: Dean Lewins/EFE)

Rafael Nadal está nas oitavas de final do Aberto da Austrália. Em busca do recorde de 21 títulos de torneios de Grand Slam, o número 2 do mundo passou de fase neste sábado ao derrotar o britânico Cameron Norrie, 69º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/2 e 7/5, em 2 horas e 14 minutos.

Neste sábado, Nadal teve dificuldades no primeiro set, tanto que chegou a ficar em desvantagem ao perder seu saque no quinto game. Mas deu o troco na sequência e fechou a parcial com outro break point convertido. O segundo set foi mais fácil, com quebras de serviço no sexto e oitavo games, para fazer 6/2. Já no terceiro, a quebra veio no game final.

Esta é a 14.ª vez que o espanhol se garante nas oitavas de final do Aberto da Austrália, onde foi campeão em 2009. Na segunda-feira, Nadal terá pela frente o italiano Fabio Fognini, o número 17 do mundo, que venceu o australiano Alex de Minaur por 6/4, 6/3 e 6/4. Nadal está em vantagem de 12 a 4 no confronto direto com Fognini.

Também neste sábado, o russo Daniil Medvedev, número 4 do mundo, se classificou às oitavas de final ao vencer o sérvio Filip Krajinovic (33.º) por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 6/3, 4/6, 3/6 e 6/0, em 3 horas e 6 minutos. Foi o seu 17.º triunfo consecutivo - ganhou a ATP Cup na última semana pela Rússia e havia terminado a temporada 2020 com os títulos do Masters 1000 de Paris e do ATP Finals.

Medvedev, porém, oscilou no duelo. Após dominar os dois primeiros sets, foi batido no terceiro e quarto, se desentendendo com o seu técnico, Gilles Cervara, que abandonou o duelo. Mas aplicou um "pneu" na parcial decisiva.

Nas oitavas de final, terá pela frente o americano Mackenzie Mcdonald. O número 192 do mundo iniciou a sua campanha no qualifying e neste sábado venceu o sul-africano Lloyd Harris por 7/6, 6/1 e 6/4.

Número 6 do mundo, o grego Stefanos Tsitsipas derrotou com facilidade o sueco Mikael Ymer, 95.º colocado no ranking, por 6/4, 6/1 e 6/1. Se recuperou, assim, da atuação irregular na segunda rodada, quando precisou de cinco sets para passar pelo australiano Thanasi Kokkinakis.

O grego só teve algum trabalho, de fato, na primeira parcial. E nas oitavas de final vai encarar o italiano Matteo Berrettini, décimo do mundo, que, mesmo com uma lesão abdominal, conseguiu vencer em três tie-breaks o russo Karen Khachanov, o 20.º colocado no ranking.

Número 8 do mundo, o russo Andrey Rublev venceu o espanhol Feliciano Lopez (65.ª) e vai medir forças nas oitavas de final com o norueguês Cásper Ruud (28.º), que bateu o moldávio Radu Albot por 6/1, 5/7, 6/4 e 6/4.