Na mira do Benfica, Lucas Veríssimo terá futuro selado por conselheiros na terça - ( Foto: Estadão/Ivan Storti/Santos )

O Santos aguarda o aval do Conselho Deliberativo para fechar a venda do zagueiro Lucas Veríssimo. O clube tem propostas do futebol português, do Benfica, e do Al-Nassr, da Arábia Saudita, que serão avaliadas em reunião agendada para a próxima terça-feira. Só aí, então, uma negociação será sacramentada.

Nesta sexta-feira, o diário esportivo português A Bola publicou que o Benfica já teria fechado a contratação de Lucas Veríssimo, com transferência em janeiro, pois a janela europeia está fechada. A informação foi negada por Orlando Rollo, presidente do Santos, em nota oficial, explicando já ter recebido o aval do Comitê de Gestão às propostas recebidas. Mas também explicando que as ofertas serão avaliadas pelo Conselho Deliberativo.

"O Presidente em exercício, Orlando Rollo, esclarece que não concedeu entrevista para nenhum veículo de comunicação de Portugal se referindo à negociação do atleta Lucas Veríssimo. O presidente deixa claro que existem duas propostas para o jogador, sendo uma da Arábia e outra de Portugal, ambas analisadas e aprovadas pelo Comitê de Gestão e encaminhadas para o Conselho Fiscal. E as propostas serão analisadas na reunião do Conselho Deliberativo, no dia 17 de novembro, como exige o Estatuto do Santos FC respeitado pelo atual Comitê de Gestão", afirmou, em nota oficial o dirigente.

A contratação de Lucas Veríssimo seria um pedido de Jorge Jesus, técnico do Benfica. E aconteceria inicialmente por empréstimo, mas com uma cláusula que obrigaria o time português a adquiri-lo ao fim do acordo inicial.

Recentemente, o Santos renovou o contrato de Lucas Veríssimo até 2025. Ele já disputou 178 jogos pelo clube, sendo titular absoluto. Mas é visto como uma ótima chance para geração de receitas a uma equipe que sofre com grave crise financeira.

OUTROS NEGÓCIOS - A reunião do Conselho Deliberativo do Santos também avaliará ofertas por outros dois jogadores do clube. O Cruzeiro está interessado em contratar Copete por empréstimo, mesmo modo como o CRB pretende se reforçar com Anderson Ceará.