Na estreia de Westbrook, Wizards vencem Pistons no fechamento da pré-temporada

A última noite da pré-temporada da NBA marcou a estreia de Russell Westbrook, MVP de 2017, pelo Washington Wizards. Diante do Detroit Pistons, o armador atuou por apenas 17 minutos mas impressionou e foi fundamental para a sua equipe vencer a partida por 99 a 96 em Washington.

Westbrook saiu de quadra com oito pontos, sete rebotes, três assistências e teve uma roubada de bola. Enquanto ele esteve fora, os Wizards tiveram dificuldades para superar o adversário.

Outro que também teve papel importante no triunfo em casa foi Raulzinho. O armador brasileiro, em sua quinta pré-temporada pela equipe, registrou dez pontos, dois rebotes e duas roubadas de bola em 18 minutos em quadra. Ao lado de Westbrook e Bryant, foi o jogador mais eficiente do time da capital. Dos sete arremessos que tentou, acertou quatro, sendo dois de três pontos.

Em termos de pontuação, o destaque foi o pivô Thomas Bryant, autor de 22 pontos e que pegou sete rebotes. Nos Pistons, Jerami Grant chamou atenção ao quase alcançar um "double-double", com 14 pontos e nove rebotes.

Em seus primeiros minutos pelos Wizards, Westbrook se entrosou rapidamente com Bradley Beal, o outro astro da franquia de Washington. O armador também teve categoria ao deixar os companheiros em boas condições de pontuar. No primeiro tempo, os Wizards contaram com muitos erros dos Pistons e um quarteto inspirado, formado por Westbrook, Beal, Bryant e Lopez, para dominar e abrir vantagem.

No entanto, no segundo tempo, sem Westbrook em quadra, os Wizards deixaram cair demais o ritmo e viram os Pistons diminuírem para sete pontos ao fim do terceiro quarto uma vantagem que chegou a ser de 16. No último quarto, faltando sete minutos para o fim, a franquia de Detroit conseguiu empatar o jogo. Os Wizards, porém, retomaram a liderança no placar e seguraram a vantagem para vencer o equilibrado duelo.

Nos outros dois jogos que fecharam a pré-temporada, o Orlando Magic passou sufoco na reta final, mas venceu o Charlotte Hornets por 120 a 117, contando com bom desempenho do cestinha Aaaron Gordon, enquanto que o Atlant Hawks derrotou o Memphis Grizzlies por 117 a 116, na partida mais equilibrada da noite.