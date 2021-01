Muricy tem reunião com elenco do São Paulo para cobrar e passar confiança

Muricy durante encontro com os jogadores do São Paulo - ( Foto: Estadão/Rubens Chiri/São Paulo FC )

As duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro (Bragantino e Santos) e a eliminação na semifinal da Copa do Brasil para o Grêmio fizeram o coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, ter uma conversa de 30 minutos com o elenco, comissão técnica e o diretor executivo Raí, nesta manhã de terça-feira, no CT da Barra Funda.

A intenção de Muricy foi cobrar os jogadores, motivar e também passar confiança para o grupo, que lidera o Brasileiro com 56 pontos, três a mais que o Internacional. O dirigente se colocou à disposição dos atletas, mas afirmou que não vai se meter em opções técnicas, táticas ou de escalação do time, responsabilidades exclusivas do técnico Fernando Diniz.

O São Paulo utilizou as redes sociais para justificar a presença de Muricy diante do elenco são-paulino: "União, confiança e trabalho!"

O próximo compromisso do São Paulo no Campeonato Brasileiro serádomingo, às 16 horas, em Curitiba, na Arena da Baixada, diante do Athletico-PR. No dia 20, o time terá uma 'decisão', no Morumbi, quando o adversário será o Internacional.