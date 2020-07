Mineiro pode ter Cruzeiro ou Atlético fora da semifinal pela 1ª vez desde 1997

Os dois times participam da final desde 1997 - (Foto: Reprodução)

O Campeonato Mineiro poderá definir, na próxima quarta-feira, na rodada final da primeira fase, um cenário que não ocorre desde 1997. Desde aquele ano, Atlético e Cruzeiro estão presentes ao menos entre os quatro primeiros colocados do Estadual, algo que agora está ameaçado.

A uma rodada do fim da fase inicial, o Mineiro tem dois times garantidos nas semifinais: Tombense e América. Na quarta-feira, Caldense, Atlético e Cruzeiro vão brigar pelas outras duas vagas no mata-mata da competição. E a equipe de Poços de Caldas é a mais bem classificada na competição.

A Caldense está na terceira colocação com 20 pontos e 10 gols de saldo, sendo seguida pelos rivais de Belo Horizonte, com o Atlético tendo 19 pontos e o Cruzeiro somando 17 pontos com cinco gols de saldo.

Na quarta-feira, às 21h30, no Ronaldão, Caldense e Cruzeiro vão fazer um confronto direto por uma vaga nas semifinais do Mineiro. O time da casa pode perder por até dois gols de diferença para avançar às semifinais do Mineiro. Um empate ou derrota do Atlético, que no mesmo horário receberá o Patrocinense no Mineirão, também a classifica.

Para não depender do resultado de Caldense x Cruzeiro, o time alvinegro tem de triunfar. Já o empate só servirá caso a equipe celeste não deixe o Ronaldão como vencedora - o cenário é o mesmo se o Atlético for batido em casa.

Entre os rivais, o Atlético não fica fora das semifinais do Mineiro desde 1997, quando caiu nas quartas de final para o Villa Nova. Já o Cruzeiro não figura fora da relação dos quatro primeiros colocados desde 1957, quando terminou na quinta posição na classificação geral com o somatório da pontuação dos dois turnos.

"O próximo jogo é um jogo em que a gente precisa vencer, acima de tudo. Estamos focados em poder vencer mais esse jogo, que é muito difícil. É o nosso papel. A Caldense manteve a mesma equipe de antes da parada, uma equipe que estava muito bem classificada e será um grande desafio para todos nós", afirmou Enderson Moreira, técnico do Cruzeiro.

A rodada final do Mineiro também vai definir o segundo clube rebaixado - o Tupynambás já caiu. Villa Nova, com quatro pontos, e Coimbra, com sete, se enfrentam em confronto direto no Castor Cifuentes. E o Villa precisa ganhar para não disputar o Módulo II em 2021.