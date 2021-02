Milan ganha da Roma e segue na caça à líder Internazionale no Campeonato Italiano

Time tem de torcer por tropeços do rival - (Foto: Andrej Cukic/EFE)

O Milan entrou em campo neste domingo pressionado pela vitória da rival Internazionale sobre o Genoa, mais cedo, pela 24.ª rodada do Campeonato Italiano. A líder da competição fez 3 a 0, em Milão, e ficou de olho no que o time rubro-negro faria contra a Roma, no estádio Olímpico, em Roma. O Milan fez a sua parte ao ganhar por 2 a 1 e se manteve na caça pela primeira colocação.

Com 52 pontos, o Milan segue quatro atrás da Internazionale. Como não tem mais o confronto direto, o clube rubro-negro tem de torcer por tropeços da rival. Para a Roma, a derrota em casa custou a sua vaga no G4, que vale um posto na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Com 44 pontos, permitiu que a Atalanta a ultrapassasse e agora está em quinto lugar.

Em campo, o Milan começou pressionando e até chegou a abrir o placar com o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, mas o VAR corrigiu o lance ao detectar uma falta na jogada. Pouco antes do intervalo, o árbitro de vídeo entrou em ação de novo e desta vez ajudou o time de Milão. Viu um pênalti do zagueiro argentino Federico Fazio, que Kessie cobrou com perfeição para fazer 1 a 0.

Na segunda etapa, a reação da Roma foi imediata. Logo aos cinco minutos, Jordan Veretout empatou o confronto após assistência de Leonardo Spinazzola. Mas o Milan não se abateu e conseguiu a vitória, aos 13, com o gol de Ante Rebic depois de receber um passe de Alexis Saelemaekers.

Em outro jogo deste domingo, o Napoli se recuperou da derrota para a Atalanta, na rodada passada, e da eliminação na Liga Europa para o Granada, da Espanha, no meio de semana, ao derrotar o Benevento por 2 a 0, no estádio Diego Maradona, em Nápoles. Os gols foram marcados pelo atacante belga Dries Mertens, no primeiro tempo, pelo também atacante Matteo Politano, na segunda etapa.

Agora com 43 pontos, o Napoli ocupa a sexta colocação e volta a brigar por uma vaga em competições europeias. Ainda tem um jogo a menos que os rivais - será contra a Juventus, em Turim, no próximo dia 17. O Benevento, com 25, está na 16.ª posição, mas tem uma vantagem de sete pontos para o primeiro time de dentro da zona de rebaixamento, que é o Cagliari.