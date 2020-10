Milan anuncia dois casos de coronavírus no elenco antes do jogo com a Roma

O Milan anunciou que o goleiro Gianluigi Donnarumma e o atacante Jens Petter Hauge deram positivo para o teste do novo coronavírus e foram colocados em isolamento. Ambos estão fora do jogo com a Roma, nesta segunda-feira, pela quinta rodada do Campeonato Italiano.

Além dos atletas, ambos de 21 anos, outros três membros da comissão técnica do clube milanês também foram infectados pela doença. Segundo comunicado oficial, os cinco elementos da equipa estão 'assintomáticos' e foram 'imediatamente colocados em confinamento nas suas casas'. O protocolo italiano define que a quarentena deve durar pelo menos dez dias e será suspensa após um teste negativo.

No domingo, a Itália registrou um novo recorde de infecções desde o início da pandemia, com a notificação de 21.273 novos casos nas últimas 24 horas e 128 óbitos, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, que já contabilizou mais de meio milhão de infectados.

O Milan lidera o campeonato, com 100% de aproveitamento, após quatro vitórias consecutivas, enquanto a Roma é a nona colocada, com duas vitórias, um empate e uma derrota.