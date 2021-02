Michel Alves diz que Guarani busca 'treinador que entenda o clube e o Paulistão'

Superintendente de futebol do Guarani, Michel Alves - Foto: Marcelo Sadio

Superintendente de futebol do Guarani, Michel Alves afirmou nesta quinta-feira como é o perfil do técnico que o clube de Campinas busca no mercado. Desde a saída de Felipe Conceição para o Cruzeiro, o Guarani corre atrás de um comandante para a temporada 2021. Marcelo Chamusca foi o primeiro procurado e recusou a proposta que, segundo o dirigente, respeitou a "responsabilidade com o nosso orçamento".

"O Guarani trabalha para buscar um treinador que entenda o Campeonato Paulista, que conheça a grandeza do clube. A pressa em algum momento pode fazer com que a gente tome uma decisão equivocada e a gente não trabalha dessa maneira. A gente tem muita cautela, muita responsabilidade, o que é diferente de ser moroso", disse Michel Alves.

Além de um novo técnico, o Guarani corre atrás de reforços para a disputa do Campeonato Paulista. Alguns jogadores devem renovar contrato, mas é certo que o clube irá ao mercado em busca de peças.

O Guarani irá estrear no Paulistão 2021 contra o Ituano no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, na semana de 28 de fevereiro. A reapresentação está marcada para o dia 8, segunda-feira à tarde. Haverá uma pré-temporada de 16 a 23.