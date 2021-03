Mesmo vindo de empate, Allan Aal vê evolução do Guarani: 'Gradativa e visível'

O empate do Guarani com o Red Bull Bragantino, por 1 a 1, no último domingo, mesmo atuando com um homem a mais durante todo o segundo tempo não foi lamentado pelo técnico Allan Aal. Muito pelo contrário.

Muito mais do que o resultado, Allan Aal destacou o desempenho do Guarani e vê uma evolução a cada rodada. Depois de ser goleado pelo Ituano na estreia, por 3 a 0, o time ganhou do Botafogo em Ribeirão Preto, por 1 a 0, e depois empatou com um dos candidatos ao título.

"O Bragantino é um adversário de Série A, de nível técnico muito elevado. Nos preparamos para isso e tivemos personalidade para procurar jogar com a bola e também tivemos um equilíbrio defensivo muito bom. A evolução vem sendo gradativa e é visível", disse Aal.

O treinador agora vai ter uma semana livre até a próxima partida, que será novamente no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. No próximo sábado, o Guarani recebe o São Bento, às 16h30, pela quarta rodada.

Com quatro pontos em três jogos, o time campineiro está na vice-liderança do Grupo D, atrás apenas do Mirassol, que tem cinco. O Santos é o terceiro com três e o São Caetano, com dois jogos a menos, está zerado.