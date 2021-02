Mesmo com ponto facultativo, Bolsa Atleta e Bolsa Técnico recebem inscrições

Atletas e técnicos interessados em conseguir o apoio financeiro do programa administrado pela Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) podem aproveitar o ponto facultativo de carnaval para fazerem as inscrições - (Foto: Chico Ribeiro/Arquivo)

Atletas e técnicos interessados em conseguir o apoio financeiro do programa administrado pela Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) podem aproveitar o ponto facultativo de carnaval para fazerem as inscrições, já que o serviço está disponível no ambiente virtual. O prazo termina em 12 de março.

Os interessados em pleitear o benefício do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico deverão realizar a inscrição no sistema on-line da Fundesporte, por meio do endereço: http://www.ffic.ms.gov.br/Bolsa/Index. Os requerentes terão de preencher os campos exigidos no formulário e anexar na plataforma os documentos obrigatórios.

O processo de seleção dos bolsistas é coordenado anualmente pelo Comitê Gestor da Bolsa Atleta e Bolsa Técnico (Cogeb), que analisa os documentos, classifica os atletas e técnicos, realiza entrevistas e divulga os resultados. O desempenho e classificação dos requerentes em competições do esporte de rendimento serão avaliados no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020.

Neste ano, o programa contemplará 235 atletas e 30 técnicos, com recursos mensais de R$ 227.750,00 e R$ 2,74 milhões somando-se todas as parcelas. Os valores das bolsas por mês variam de R$ 500,00 a R$ 1.500,00, pelo prazo de doze meses. Os recursos são provenientes do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE/MS).

Ao todo, são 11 categorias, divididas da seguinte forma: Estudantil (100 bolsas de R$ 500), Universitário (15 de R$ 950), Nacional (50 de R$ 950), Nacional Paralímpico (20 de R$ 950), Máster (10 de R$ 950), Pódio Complementar (10 de R$ 1.200), Pódio Complementar Paralímpico (10 de R$ 1.200), Internacional (10 de R$ 1.200), Olímpico e Paralímpico (10 de R$ 1.400), Técnico I (15 de R$ 1.000) e Técnico II (15 de R$ 1.500).

“Sabemos que a abertura das inscrições é um momento muito esperado pelos nossos atletas e técnicos. Com a nova lei sancionada, tivemos um aumento de quase 40% na quantidade de bolsas e mais de 80% no número de categorias, o que destaca o comprometimento do Governo do Estado com o esporte”, pontua o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicione este número e mande uma mensagem pelo WhatsApp. Na próxima quinta-feira (18.02), às 16 horas, a Fundesporte realizará uma transmissão ao vivo (live), na página oficial do Governo do Estado no Facebook, para sanar dúvidas da comunidade esportiva sobre o processo seletivo do programa.