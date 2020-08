Mercedes renova contrato com Bottas para temporada 2021 da Fórmula 1

altteri Bottas vai seguir na Mercedes na próxima temporada da Fórmula 1 - (Foto: Reuters/John Sibley)

Valtteri Bottas vai seguir na Mercedes na próxima temporada da Fórmula 1. Nesta quinta-feira, a equipe alemã confirmou a renovação do contrato do piloto finlandês "até pelo menos o final de 2021". Agora, o próximo passo será oficializar a permanência do britânico Lewis Hamilton, seis vezes campeão mundial, para o campeonato do ano que vem.

O anúncio da Mercedes se deu às vésperas do GP do 70º Aniversário, que será disputado neste fim de semana, no circuito de Silverstone. Após quatro etapas, Bottas é o vice-líder do Mundial de Pilotos, com 30 pontos a menos do que Hamilton, com 88.

"Os últimos anos foram sobre melhoria contínua, trabalhando em todos os aspectos da minha performance", disse Bottas, que está na Mercedes desde 2017 e disse ver na permanência na equipe a sua melhor chance para conquistar o seu primeiro título mundial.

"Estou confiante de que hoje estou mais forte que já estive, mas posso sempre subir a barra. Desde que me apaixonei pela F1 quando criança, tem sido meu sonho um dia me tornar campeão do mundo. Estou na luta pelo título deste ano e ficar com a Mercedes me coloca na melhor posição possível para competir na próxima temporada também", acrescentou.

Bottas foi o escolhido pela Mercedes para substituir Nico Robsberg, que se aposentou surpreendentemente ao fim do campeonato de 2016, após ser campeão mundial. Seu melhor campeonato foi o de 2019, quando ficou em segundo lugar. E acumula oito vitórias pela equipe.

"Estou muito feliz por ficar na Mercedes em 2021 e aproveitar o sucesso que já desfrutamos juntos", disse Bottas. "Obrigado a todos da equipe e à família Mercedes em geral por seu apoio contínuo e sua confiança em mim. Tenho muito orgulho de representar esta grande equipe e a estrela de três pontas em nossa jornada juntos novamente no próximo ano", acrescentou.