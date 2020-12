Mbappé faz 100° gol pelo PSG em vitória do líder do Francês sobre o Montpellier

Foto: Divulgação

O Paris Saint-Germain reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Francês em dia histórico para Mbappé. O jovem atacante saiu do banco de reservas para fechar o triunfo do líder, por 3 a 1, na visita ao Montpellier. Chegou aos 100 gols pela equipe.

De olho no confronto decisivo pela vaga às oitavas de final da Liga dos Campeões, terça-feira, em Paris, diante do Istanbul Basaksehir, o técnico Thomas Tuchel poupou boa parte dos titulares. Neymar nem foi relacionado e Mbappé ficou na reserva.

O PSG necessita de um empate diante dos turcos para avançar na Liga dos Campeões. Mas também precisava de um resultado positivo no Francês para apagar a má impressão de dois tropeços seguidos. Vinha de empate com o Bordeaux e derrota para o Monaco.

Mesmo com os reservas, o PSG dominou o jogo na casa do Montpellier. Dagba abriu o marcador e Mavididi empatou. Após o intervalo, com entradas de alguns titulares, entre eles Mbappé, o PSG chegou ao resultado positivo. Lean fez o segundo e, já nos acréscimos, Mbappé anotou seu 100° com a camisa do PSG.

Ele precisou de 137 partidas para alcançar a marca histórica. São, ainda, 51 assistências do atacante francês. Já é o 4° maior artilheiro da história do clube, ao lado de Dominique Rocheteau.

Com a vitória, o PSG chegou aos 28 pontos, quatro a mais que o Olympique de Marselha. Mas com dois jogos a mais. No outro duelo deste sábado, o Rennes levou 2 a 0 do Lens.