Mbappé brilha com 2 gols, PSG goleia o lanterna e se reabilita no Francês

Mbappé comemora gol em jogo do Campeonato Francês - (Foto: Estadão)

Ainda sem Neymar, em fase final de recuperação de lesão muscular, o Paris Saint-Germain passou com facilidade pelo Dijon neste sábado. Fora de casa, o time parisiense contou com o brilho de Mbappé para fazer 4 a 0 no lanterna do Campeonato Francês, se recuperar na competição e encostar no líder Lille.

O resultado reabilita o PSG do revés para o Monaco na rodada anterior e leva a equipe de volta à vice-liderança, com 57 pontos, um a menos que o Lille, que entra em campo neste domingo. O Dijon segue afundado na última colocação, com 15 pontos, a nove do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Nîmes.

A equipe treinada pelo argentino Mauricio Pochettino vinha de cinco triunfos consecutivos antes de perder para o Monaco, e agora tentará engatar uma nova sequência positiva para caminhar rumo a mais um título nacional.

O PSG não foi brilhante, mas fez o necessário para superar o frágil adversário sem sustos e aliviar a pressão na luta pelo título. Mbappé brilhou com dois gols e chegou a 18 na liga francesa, da qual é o artilheiro. Moise Kean e Danilo Pereira também foram às redes.

Ex-Juventus, Kean foi responsável por inaugurar o marcador. Aos seis minutos de jogo, o atacante italiano recebeu de Diallo, limpou a marcação e bateu firme. Aos 29, Rafinha fez boa jogada individual e tocou na entrada da área para Kehrer chegar finalizou. O chute explodiu na zaga e o árbitro viu toque no braço dentro da área. Na cobrança da penalidade, Mbappé deslocou o goleiro Racioppi e ampliou. Aos 34, Draxler fez mais uma, mas o gol foi invalidado porque o alemão estava em posição de impedimento.

Na volta do intervalo, os visitantes mantiveram o ritmo e anotaram o terceiro aos cinco minutos. Rafinha foi acionado na direita e enfiou bela bola entre os zagueiros para Mbappé. O craque francês finalizou com categoria para ampliar o placar e a sua hegemonia na artilharia do torneio.

Aos 28, Draxler marcou mais um e de novo o tento foi anulado em virtude de impedimento. Coube a Danilo Pereira definir o marcador. Aos 36, o goleiro Racioppi saiu mal em cobrança de escanteio o português se antecipou na primeira trave para desviar para o fundo das redes.

No outro jogo da 27ª rodada do Campeonato Francês já encerrado neste sábado, o Metz derrotou o Bordeaux, 11º colocado, com 33 pontos, por 2 a 1 fora de casa e subiu para a quinta colocação, com 41 pontos.