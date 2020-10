Matheus Cunha herda camisa nove da seleção brasileira; confira numeração completa

A CBF divulgou nesta quarta-feira a numeração completa dos jogadores da seleção brasileira para os dois primeiros jogos da equipe nas Eliminatórias Sul-Americanas, contra Bolívia e Peru.

A camisa nove, que normalmente fica com Gabriel Jesus, será de Matheus Cunha, chamado após o atacante do Manchester City ter sido cortado por lesão. Da mesma forma, o número um, que seria de Alisson, foi para Ederson, substituto do goleiro do Liverpool.

Douglas Luiz usará a oito, que vinha sendo de Arthur. O volante disputa posição com Bruno Guimarães e treinou entre os titulares na quarta. Principal estrela do time, Neymar segue com a dez. Confira a lista completa:

1 - Ederson

2 - Danilo

3 - Thiago Silva

4 - Marquinhos

5 - Casemiro

6 - Renan Lodi

7 - Richarlison

8 - Douglas Luiz

9 - Matheus Cunha

10 - Neymar Jr.

11 - Philippe Coutinho

12 - Weverton

13 - Alex Telles

14 - Rodrigo Caio

15 - Felipe

16 - Éverton Ribeiro

17 - Fabinho

18 - Bruno Guimarães

19 - Everton

20 - Roberto Firmino

21 - Rodrygo

22 - Gabriel Menino

23 - Santos

O Brasil estreia nas Eliminatórias nesta sexta-feira, contra a Bolívia, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Depois, na terça-feira, a Seleção encara o Peru, em Lima, às 21h.