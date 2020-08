Marquinhos vê PSG ambicioso e 'mais forte' para ir à final da Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain está de volta a uma semifinal da Liga dos Campeões depois de 25 anos. E desta vez, pelo menos na opinião do zagueiro Marquinhos, conta com o elenco mais bem preparado dos últimos anos para buscar a inédita classificação à decisão europeia.

"Nossa equipe está muito mais forte em relação às temporadas anteriores. Acho que estamos melhores armados em cada posição. Tivemos algumas lesões, mas conseguimos manter o mesmo nível de desempenho ao longo da temporada. Acho que essa é a nossa força", declarou o brasileiro, contratado ainda em 2013, em entrevista ao site oficial do PSG.

Um dos líderes do plantel parisiense, o jogador de 26 anos foi o responsável por iniciar a virada por 2 a 1 sobre a Atalanta na semifinal desta edição da Liga. O defensor empatou o duelo já aos 45 minutos do segundo tempo, abrindo o caminho para a vitória na sequência.

"Foi uma onda de sentimentos e emoções. Assim que marquei, me virei e olhei para meus companheiros no banco de reservas e nas arquibancadas. Tenho em mente essa imagem deles pulando e comemorando, sem saber comemorar, correndo, pulando, se abraçando. Pessoalmente, foi uma das emoções mais fortes que já vivi aqui no Paris Saint-Germain", revelou Marquinhos.

O adversário do PSG na semifinal será o RB Leipzig, da Alemanha. A decisão em duelo único será disputada na terça-feira às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa. Apesar de se tratar de um rival estreante nesta fase da principal competição da Europa, Marquinhos afirma que o time francês precisará jogar mais para avançar.

"É uma equipe jovem e destemida. Neste último jogo frente ao Atlético de Madrid eles dominaram totalmente, tiveram grandes oportunidades. Jogaram com muita intensidade, tiveram posse de bola e atacaram sem medo. Portanto, sabemos que teremos que fazer o nosso melhor. Hoje em dia, confiar no prestígio não leva a lugar nenhum. Temos que jogar no nosso mais alto nível", avaliou o brasileiro.

Nesta temporada, o PSG já conquistou o Campeonato Francês, a Copa da França e a Copa da Liga Francesa. A taça da Liga dos Campeões, no entanto, colocaria o clube em outro patamar no nível continental. Com a experiência de quem viu a evolução e as decepções da equipe nas últimas temporadas, Marquinhos prega "ambição com pés no chão".

"Tudo faz parte da nossa jornada. As cicatrizes, os erros e as dificuldades pelas quais passamos. Não estamos juntos apenas nos bons momentos, mas também nos momentos difíceis. E isso criou o vínculo e a boa atmosfera que temos. É claro que pretendemos ganhar este troféu, porque somos ambiciosos. Temos esse sonho, mas temos consciência de que o caminho é longo e difícil. Teremos que lutar para vencer", concluiu.