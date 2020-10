Marcelo Melo vence na estreia pela chave de duplas de torneio em Colônia - ( Foto: Estadão/Glyn Kirk/AFP )

Marcelo Melo abriu com vitória a sua participação no ATP 250 de Colônia. Nesta quarta-feira, o mineiro e o polonês Lukasz Kubot avançaram às quartas de final do torneio com a vitória sobre o canadense Felix Auger-Aliassime e o sueco Robert Lindstedt por 2 sets a 0, com duplo 7/5, em 1 hora e 31 minutos.

"Hoje foi um jogo bom. As condições aqui, por incrível que pareça, mesmo sendo indoor, estão muito lentas. Foram várias opções e chances de break. Acho que para uma estreia foi boa. Viemos para cá com a intenção de poder fazer o máximo possível de partidas, para recuperar a confiança", explicou o brasileiro.

Melo e Kubot oscilaram na partida, tendo aberto 3/1 no primeiro set, mas depois cedendo a igualdade em 4/4, antes de converterem break point no 11º game, fechando a parcial na sequência, em 7/5. Já no segundo set, eles perderam o saque no oitavo game, estando em desvantagem de 5/3. Mas conseguiram a virada, aplicando novo 7/5.

O brasileiro e o polonês compõem a dupla cabeça de chave número 1 do evento. Nas quartas de final, eles vão encarar o bósnio Tomislav Brkic e o croata Marin Cilic, que massacraram o polonês Hubert Hurkacz e o americano Steve Johnson por 6/0 e 6/1.

"Conseguimos voltar de um 5/3 abaixo, no segundo set, que foi importante, depois, para fechar no 7/5. Então é seguir firme aqui. Tentar jogar bem de novo. Temos um jogo duro, agora, enfrentando o Cilic. Mas, foi importante para nós essa vitória. Quanto mais partidas conseguirmos fazer aqui, melhor para chegar bem em Viena e Paris", completou Melo.

Este é o primeiro de dois ATPs 250 a serem disputados em semanas seguidas em Colônia, em quadras duras e cobertas. Da Alemanha, Melo e Kubot vão seguir para Viena, onde jogarão um ATP 500 a partir do dia 26, disputando, a partir de 2 de novembro, o Masters 1000 de Paris. Eles estão em 12ª lugar no ranking das duplas da temporada.