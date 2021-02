Marcelo Chamusca rejeita proposta, e Guarani segue em busca de treinador

Ainda não será dessa vez que Marcelo Chamusca vai retornar ao Guarani. Plano A da diretoria para substituir Felipe Conceição, o treinador não aceitou a proposta apresentada. "Comunicamos ao Guarani a recusa da proposta. Sempre difícil dizer não, especialmente, pela história feliz que Chamusca já teve no clube. Mas a opção foi esperar um pouco mais o mercado", disse Marcelo Santana, agente de Chamusca.

Sem clube desde que deixou o Fortaleza no início de janeiro deste ano, Marcelo Chamusca teve uma passagem vitoriosa pelo Guarani em 2016, quando conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Com a negativa de Chamusca, a diretoria do Guarani trabalha em cima de outros dois nomes: Mozart, que tem contrato com o CSA até dezembro de 2021, e Allan Aal, que não renovou com o Cuiabá após conquistar o acesso na Série B.

A diretoria do time alviverde tem pressa para definir o novo treinador, pois já está com o planejamento atrasado para a temporada 2021. Muitos jogadores que disputaram a Série B deixaram o clube.