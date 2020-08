Marcelo Benevenuto inicia estudo de inglês após ser incentivado por Honda

Marcelo Benevenuto iniciou uma atividade a mais nesta semana além de treinar com o elenco do Botafogo para a estreia no Brasileirão, neste domingo, às 11 horas, diante do Bahia, no Engenhão. O zagueiro revelou, nesta sexta-feira, que iniciou os estudos de inglês, motivado pelo meia japonês Keisuke Honda.

"Vai servir não só para comunicar com ele. Brinquei com ele que eu não pensava muito. Ele me disse que pensava toda hora e mandou eu estudar pelo menos 30 minutos por dia. Fiquei com isso na cabeça e, no dia seguinte, comecei a estudar inglês e mandei pra ele no whatsapp. Ele falou: "Muito bom". Ele mandou pra mim: "What is your name?", e eu respondi: "My name is Marcelo", afirmou o atleta, em entrevista para a Botafogo TV.

Marcelo e Honda são protagonistas de um vídeo da Botafogo TV, no qual desejam "bom dia" (good morning). "Você tem que aprender português, também", brincou o zagueiro. O astro japonês iniciou os estudos diários com um professor que o acompanha desde a sua chegada ao clube carioca.

Ainda durante o vídeo, Marcelo Benevenuto festejou o fato de disputar seu quinto Campeonato Brasileiro, o primeiro como titular da equipe. "Acho que é fruto de muito trabalho. Penei para ter minhas oportunidades, sempre dei meu máximo nos treinos. Venho conquistando meu espaço e espero dar alegrias em campo para a torcida."