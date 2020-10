Mantuan festeja o primeiro gol pelo Corinthians: 'É um sentimento inexplicável'

Após sete jogos pelo time profissional do Corinthians, Gustavo Mantuan festejou o primeiro gol pelo clube no qual está desde os seis anos de idade, nesta quarta-feira, em São Januário, na vitória sobre o Vasco, por 2 a 1, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

"É um sentimento inexplicável. Nós que estamos no futebol... Estou no Corinthians desde os seis anos, é inexplicável fazer um gol. Mesmo em momento difícil, o grupo está unido, querendo colocar o Corinthians lá em cima, onde tem que estar", disse o jogador, de 19 anos, autor do primeiro gol do time, aos 22 minutos do primeiro tempo.

Apontado como um dos melhores em campo, ao lado do goleiro Cássio, o meia, que atuou mais de centroavante em São Januário, preferiu dividir com os companheiros de elenco os elogios pela atuação. "Isso não é importante só para mim, mas para todo mundo que está sempre brigando para o colocar o

Corinthians na ponta da tabela."

Com 21 pontos, em décimo lugar, o Corinthians fecha sua participação no primeiro turno neste sábado, diante do líder Internacional, às 19 horas, na Neo Química Arena, em Itaquera.