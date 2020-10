Mané é o segundo jogador do Liverpool a ser diagnosticado com covid nesta semana

Sadio Mané se tornou o segundo jogador Liverpool a contrair o coronavírus nesta semana. Apesar do teste positivo, o atleta não apresenta sintomas da doença e já esta em quarentena. Ele se junta a Thiago Alcântara, que também foi diagnosticado com a covid-19.

"Fiz um teste, ele deu positivo, mas estou me sentindo bem e não estou com nenhum sintoma", informou o senegalês, em suas redes sociais. "Vou começar o meu período de quarentena e o processo de recuperação imediatamente." Em comunicado, o Liverpool descreveu os sintomas de Mané como "menores" e disse que o jogador "se sente bem e sua saúde geral é boa".

Mané, autor de um dos gols do Liverpool na vitória, por 3 a 1, segunda-feira, diante do Arsenal, pelo Campeonato Inglês, vai ficar de fora do duelo de domingo contra o Aston Villa.

"Permaneça em segurança e siga todas as regras para se proteger e também seus entes queridos. Desta forma, podemos evitar uma segunda onda do vírus e espalhá-lo por todo o mundo", afirmou Mané. "Voltarei mais forte do que antes! Nós vamos superar isso juntos."