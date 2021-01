Mancini aproveita folga para aprimorar cruzamento e finalização no Corinthians

Vagner Mancini - (Foto: Amanda Perobelli/Reuters)

Com o adiamento do clássico com o Santos, previsto anteriormente para este domingo e remarcado para dia 17, na Vila Belmiro, o técnico Vagner Mancini aproveitou para aprimorar cruzamentos e finalizações no Corinthians.

Os fundamentos precisam ser aperfeiçoados, pois a equipe vem de duas derrotas no Campeonato Brasileiro: 0 a 2 para o Bragantino e 1 a 2 para o Bahia. Os resultados diminuíram bastante as chances de classificação do time de Parque São Jorge para a Copa Libertadores.

O time volta a campo na quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Ceará, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão. Antes, o elenco realiza atividades nesta segunda e terça-feira, quando o treinador vai definir a escalação da equipe.

Após os dois resultados negativos em sequência, Mancini poderá fazer algumas alterações na equipe, principalmente no meio-campo, sem inspiração e pouco produtivo nas últimas apresentações.

O Corinthians soma 45 pontos e iniciou o final de semana na nona colocação, após 12 vitórias, nove empates e 11 derrotas.