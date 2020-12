Manchester United vence lanterna e amplia invencibilidade no Inglês para 6 jogos

Apesar da distância entre os times, o duelo não foi tranquilo para o Manchester - (Foto: Reuters)

O Manchester United segue em franca recuperação no Campeonato Inglês. Nesta quinta-feira, ampliou a sua invencibilidade para seis jogos, com cinco vitórias e um empate, ao derrotar o Sheffield United por 3 a 2, no Bramall Lane, em partida válida pela 13.ª rodada. O time também tem 100% de aproveitamento quando atua como visitante no torneio - este foi o seu sexto jogo longe do Old Trafford.

O resultado faz o Manchester colar na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, pois o colocou na sexta posição, com 23 pontos, a apenas um do Leicester, que fecha o G4, e a cinco do líder Liverpool. Já o Sheffield segue com sua péssima campanha, na lanterna, com um ponto somado em 13 duelos.

Apesar da distância entre os times, o duelo não foi tranquilo para o Manchester, que sofreu com o faro de gol de David McGoldrick. O atacante irlandês abriu o placar da partida aos 5 minutos do primeiro tempo e o fechou aos 42 da etapa final. Mas não pôde evitar a derrota do último colocado do Inglês.

Com Alex Telles como titular, o Manchester conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Os seus gols foram marcados por Rashford aos 26 e o francês Martial aos 33. Na etapa final, Rashford fez o seu segundo gol na partida, chegando aos dez na temporada pelo clube por diferentes competições.

O resultado, ainda que sofrido pela má fase do adversário, deve dar alguma tranquilidade ao técnico Ole Gunnar Solskjaer à frente do Manchester - ele vinha sendo pressionado após o time ser eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões.

No outro jogo do dia pelo Campeonato Inglês, o Aston Villa bombardeou o Burnley - foram 23 finalizações -, mas ainda assim não saiu do 0 a 0, em casa. A igualdade levou o time de Birmingham aos 19 pontos, na 11.ª colocação. Já a equipe visitante chegou aos dez, deixando a zona de rebaixamento, agora em 17.º lugar.