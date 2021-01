Manchester United faz 1 a 0 no Watford e avança à 4ª fase da Copa da Inglaterra

Foto: Divulgação

O Manchester United recebeu neste sábado o Watford, no estádio Old Trafford, em Manchester, para partida válida pela terceira fase da Copa da Inglaterra. Os donos da casa, que estrearam na competição, venceram por 1 a 0 e avançaram à quarta etapa do torneio. O próximo rival será definido em um sorteio.

A equipe comandada pelo técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer iniciou o confronto marcando o seu gol logo aos cinco minutos. Após cobrança de escanteio do lateral-esquerdo brasileiro Alex Telles, McTominay cabeceou direto ao chão e não deu chances de defesa para o goleiro. O jogo permaneceu morno, com os donos da casa apenas manejando para manter o resultado positivo.

O Manchester United, que foi eliminado na semifinal da Copa da Liga Inglesa para o rival Manchester City nesta semana, fez um segundo tempo muito fraco, sem criação de jogadas. O maior perigo para o Watford se mostrou ser as jogadas áreas, porém nenhuma delas incomodou.

Ainda neste sábado, o Huddersfield Town perdeu para o Plymouth Argyle por 3 a 2 e o confronto entre Brentford e Middlesbrough, em Brentford, terminou 2 a 1 para os donos da casa.