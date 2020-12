Manchester City vence o Southampton fora e se aproxima dos líderes do Inglês - (Foto: Divulgação)

O Manchester City teve uma atuação burocrática, mas foi o suficiente para superar o Southampton por 1 a 0 neste sábado, fora de casa, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. Sterling anotou o gol do triunfo do time de Pep Guardiola, que se aproximou dos líderes.

O City chegou a cinco jogos sem perder na liga inglesa, subiu para o quinto lugar, com 23 pontos, e encostou no pelotão que briga pelas primeiras posições. O Southampton soma 24 e, apesar do revés, segue nesse grupo dos primeiros colocados, no quarto lugar. No entanto, os dois podem perder posições no decorrer da rodada.

Embora a exibição não tenha sido boa em Southampton, o resultado positivo contra um concorrente direto é o que mais importa no momento, já que o City vinha de dois empates, ocupava a nona colocação no Campeonato Inglês e o técnico Pep Guardiola atravessou o pior início de liga nacional em sua carreira nas 12 primeiras partidas.

Agora, porém, sua equipe vem dando sinais de reação. Neste sábado, o confronto foi equilibrado. Os anfitriões finalizaram nove vezes contra 11 dos visitantes, que tiveram 52% de posse de bola, número baixo para o padrão dos comandados de Guardiola, que gosta de ter a bola e controlar o jogo.

O triunfo foi definido com um gol de Sterling aos 16 minutos. No lance, De Bruyne foi acionado na ponta direita e cruzou rasteiro para o atacante, posicionado na marca do pênalti, mandar de primeira para as redes.

O meio-campista belga deu a 15ª assistência nesta temporada da Premier League e lidera o ranking dos jogadores com mais passes para gol com folga. O recorde dele em um só ano no torneio foi em 2017, com 18. Tudo indica que deve superar essa marca.