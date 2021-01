Manchester City goleia fora e se torna 9º líder diferente desta edição do Inglês

Em grande momento na temporada, o Manchester City se tornou nesta terça-feira o nono time a ocupar a liderança da atual edição do Campeonato Inglês. A ponta foi alcançada com a goleada de 5 a 0 sobre o West Bromwich, fora de casa, pela 19ª rodada. Com o triunfo, a equipe comandada por Josep Guardiola desbancou temporariamente o rival Manchester United da liderança.

O City chegou aos 41 pontos, contra 40 do United. O terceiro colocado é o Leicester City, com 38. Os dois adversários, contudo, vão entrar em campo nesta quarta e podem terminar o dia na primeira colocação. Já o West Bromwich ocupa o 19º e penúltimo lugar da tabela, com 11 pontos.

Após um fraco início de temporada, o City parece ter encontrado seu caminho na temporada. Tanto que acumula 11 vitórias consecutivas, por diferentes competições. O time de Manchester não perde desde novembro. Ao ocupar a liderança da tabela, o City faz o Inglês bater recorde de líderes diferentes em sua história sob a execução da Premier League.

Tal embalo pôde ser conferido no primeiro tempo contra o West Bromwich. Dos cinco gols da partida, quatro saíram na etapa inicial. O jogo, contudo, começou movimentado, com uma chance perigosa para cada lado em apenas três minutos de jogo. Pelo lado do City, Ederson fez grande defesa. No ataque, o time comandado por Guardiola carimbou a trave.

Mas em poucos instantes o City confirmou o domínio do jogo. Aos 5 minutos, Cancelo acertou belo lançamento de longa distância e encontrou Gündogan, que cortou o marcador ao dominar a bola com categoria e encheu o pé, de fora da área.

O segundo gol veio aos 21. Após cruzamento da direita, Cancelo acertou belo chute de fora da área e anotou lindo gol. O lance, contudo, gerou polêmica porque o bandeirinha assinalou impedimento antes da finalização do jogador do City. A jogada continuou mesmo assim e parte da defesa do West Bromwich parou. Após consultar o VAR, o árbitro confirmou o gol.

Oito minutos depois, o mesmo Gündogan voltou a brilhar. Ele aproveitou bobeada da defesa dos anfitriões, roubou a bola com facilidade na entrada da área e bateu rasteiro para as redes.

Antes do intervalo, Mahrez recebeu passe de Sterling pela direita, invadiu a área, conteve dois marcadores e encheu o pé para marcar o quarto dos visitantes, aos 46 minutos.

No segundo tempo, o Manchester City não desacelerou. Aos 5, Rodri encheu o pé de fora da área e acertou o travessão. A bola balançou as redes pela quinta vez aos 12. Mahrez cruzou rasteiro da direita e Sterling apenas escorou, com facilidade, para as redes.

Daí em diante, o City passou por seguidas substituições (incluindo a entrada de Gabriel Jesus) e perdeu ritmo, em razão da desfiguração em comparação à formação inicial. Mesmo assim, continuou controlando o duelo, sem correr riscos na defesa, até o apito final.

OUTROS RESULTADOS - De virada, o Arsenal superou o Southampton por 3 a 1, também nesta terça-feira, fora de casa. Nicolas Pepe, Bukayo Saka e Alexandre Lacazette marcaram os gols dos visitantes, enquanto Stuart Armstrong marcou o único gol dos anfitriões, logo aos três minutos de jogo.

Tentando se recuperar na tabela, o time londrino soma 30 pontos e ocupa o 8º lugar na tabela. Já o Southampton é o 11º, com 29.

Anda nesta terça, o West Ham bateu o Crystal Palace por 3 a 2, fora de casa, enquanto o Leeds superou o Newcastle por 2 a 1, também longe de casa.