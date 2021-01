Manchester City e Chelsea goleiam e avançam à quarta fase da Copa da Inglaterra

Manchester City e Chelsea não tiveram dificuldades para superar Birmingham City e Morecambe, respectivamente, neste domingo, e avançar à quarta fase da Copa da Inglaterra. O time do técnico Pep Guardiola fez 3 a 0 no adversário da segunda divisão inglesa, enquanto que a equipe londrina superou o modesto rival da quarta divisão nacional por 4 a 0.

Sem suar muito, o City definiu o triunfo em casa ainda no primeiro tempo, etapa em que pisou no acelerador. Bernardo Silva foi o grande nome da partida, com dois gols. O meio-campista abriu o placar aos oito minutos, com um belo sem-pulo. Aos 15, uma linda trama que envolveu Mahrez e De Bruyne terminou com a finalização do português quase na pequena área.

O jovem atacante Phil Foden fechou a conta aos 33 minutos, em chute de fora da área. Com a vitória encaminhada, Guardiola, então, tirou De Bruyne, Rúben Dias e Cancelo no intervalo, e deu chance para os jovens Harwood-Bellis, Nmecha e Delap.

A equipe, naturalmente, diminuiu o ritmo. Porém, não foi incomodada pelo frágil adversário e administrou a vantagem com tranquilidade. Mahrez chegou a marcar o quarto, mas o gol do argelino foi anulado por impedimento.

No Stamford Bridge, o Chelsea também foi soberano e construiu a goleada de 4 a 0 sobre o Morecambe com naturalidade. Mason Mount e Timo Werner marcaram no primeiro tempo, e Hudson-Odoi e Kai Havertz foram às redes na etapa complementar.

Em outros jogos deste domingo, o Barnsley superou o Tranmere Rovers por 2 a 0 e o Bristol City venceu o Portsmouth por 2 a 1. A grande zebra desta fase foi a eliminação do Leeds United, do técnico argentino Marcelo Bielsa, que levou 3 a 0 do modesto Crawley Town, da quarta divisão inglesa.

A quarta fase da Copa da Inglaterra terá seus confrontos definidos em sorteio nesta segunda-feira. Também estão classificados outros clubes de expressão, como Liverpool, Everton, Leicester, Arsenal e Manchester United. O Tottenham entre em campo neste domingo, diante do Marine, da oitava divisão. A terceira fase será encerrada na segunda-feira com o duelo entre West Ham e Stockport County.