'Maior desafio da minha carreira', diz Felipe Conceição, novo técnico do Cruzeiro

Felipe Conceição, novo técnico do Cruzeiro - ( Foto: Estadão )

Um dia após ser anunciado como novo técnico do Cruzeiro, Felipe Conceição, que assume o posto deixado por Luiz Felipe Scolari, deu suas primeiras declarações na manhã deste domingo, já como comandante da equipe mineira. Ele explicou os principais motivos de ter saído do Guarani para aceitar o desafio, que elegeu como o maior de sua carreira.

"Meu sim foi devido, primeiro, à grandeza do clube, à história que ele tem e tudo que representa no futebol brasileiro. E segundo pelo o que me apresentaram, um projeto de reestruturação, pela oportunidade de colocar o clube no lugar que ele merece. Estou feliz e motivado", disse Conceição, que tem a árdua missão de trazer o Cruzeiro de volta à Série A, objetivo não alcançado um ano após cair pela primeira vez à segunda divisão.

"Conto com todos, torcida, funcionários, atletas, diretoria e comissão técnica, para que possamos reerguer esse gigante. Esse é o meu maior desejo. Será o maior desafio da minha carreira até então. Trabalho e dedicação não faltarão", ressaltou o técnico. "Tudo foi conversado de maneira profissional e o projeto de reestruturação de um clube como o Cruzeiro motiva qualquer treinador. É uma honra", completou o comandante.

Felipe Conceição vem de três bons trabalhos em times menores. Em 2019, bateu na trave ao quase levar o América-MG à elite do futebol brasileiro. No começo de 2020, quando estava no Red Bull Bragantino, conseguiu o feito de conduzir a equipe do interior ao melhor desempenho da primeira fase do Campeonato Paulista.

Depois de resultados ruins no começo do Brasileirão, foi demitido e se transferiu ao Guarani, conseguindo reerguer uma até então equipe desmotivada e que lutava para não cair à Série C. A equipe campineira chegou a brigar pelo acesso, mas sofreu um surto de covid-19 em seu elenco na reta final e terminou a competição em 13º na tabela.

O contrato firmado com o Cruzeiro vai até dezembro deste ano. Felipe Conceição chega à capital mineira na próxima quarta-feira, quando será apresentado. A sua estreia será na primeira rodada do Campeonato Mineiro, no dia 28 de fevereiro, contra o Uberlândia. O elenco está em recesso desde esse sábado e a reapresentação está marcada para dia 15 de fevereiro.