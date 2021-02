Má fase pode levar São Paulo a perder a vaga na fase de grupos da Libertadores

A rodada de domingo do Campeonato Brasileiro não poderia ter sido pior para o São Paulo. Depois de perder para o Atlético-GO, em Goiânia, o time do técnico Fernando Diniz viu o Atlético-MG bater o Fortaleza (2 a 0), o Internacional superar o Red Bull Bragantino (2 a 1) e o Fluminense ganhar do Goiás (3 a 0).

Com isso, a equipe que chegou a liderar o Campeonato Brasileiro por oito rodadas e ter dez pontos de vantagem para o segundo colocado, caiu para a quarta colocação e passa a correr o risco de até perder a vaga na fase de grupos da próxima Copa Libertadores.

Com 58 pontos, sete atrás do líder Internacional, o São Paulo sente a aproximação perigosa do Fluminense, dono de 53 pontos. A má fase do time, que ainda não venceu em 2021, poderá propiciar momentos de muita apreensão para os seus torcedores nas últimas cinco últimas rodadas da competição nacional.

Como o clássico com o Palmeiras foi adiado por causa da participação do time alviverde no Mundial de Clubes para dia 19, o São Paulo só volta a jogar no dia 10, diante do Ceará, no Morumbi. E poderá atuar com uma carga de pressão ainda maior, caso o Fluminense derrote o Bahia, nesta quarta-feira, em Salvador.

Apesar de todos os obstáculos, o técnico Fernando Diniz aposta que vai seguir no cargo e o lateral-esquerdo Reinado demonstrou otimismo, mesmo após a derrota para o Atlético-GO, ao garantir a conquista do título nacional.