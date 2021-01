Lukaku garante Inter nas quartas da Copa da Itália com um gol aos 119 minutos

Lukaku decidiu o confronto contra a Fiorentina - ( Foto: Estadão/Jennifer Lorenzini/AP )

Um gol de Romelu Lukaku, aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação (119 minutos de jogo), garantiu a vitória da Internazionale sobre a Fiorentina, nesta quarta-feira, em Florença, e a classificação do time de Milão para as quartas de final da Copa da Itália. No tempo normal, houve empate por 1 a 1.

A Inter vai ter pela frente na próxima fase da competição nacional o rival Milan, que, na terça-feira, eliminou o Torino, nos pênaltis (5 a 4), após empate sem gols após 120 minutos de disputa. O clássico será no dia 27.

Em um jogo bastante disputado, a Inter conseguiu abrir o placar, aos 40 minutos, com o chileno Arturo Vidal, ao converter uma cobrança de pênalti. A penalidade só foi marcada graças ao VAR, que flagrou uma falta do goleiro Terracciano em Alexis Sanchez.

Antes do intervalo, o VAR entrou mais uma vez em ação ao corrigir a marcação do árbitro Davide Massa, que havia marcado erradamente uma penalidade para a Fiorentina.

Mas o time de Florença obteve a igualdade no marcador aos 12 minutos da etapa final. Após escanteio cobrado na esquerda e confusão na área da Inter, a bola para o marfinense Christian Kouame, que acertou um lindo chute no ângulo: 1 a 1.

O jogo foi para a prorrogação e, quando todos esperavam pela disputa da vaga nos pênaltis, o gol decisivo foi marcado por Lukaku, de cabeça, após cruzamento muito bem feito por Nicolo Barella pela direita. Foi o 17º gol do atacante belga em 22 jogos na temporada.