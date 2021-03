Lukaku e Lautaro brilham, Inter ganha do Torino e dispara na ponta do Italiano. - (Foto: Massimo Pinca/Reuters)

A Inter de Milão segue soberana no Campeonato Italiano. Neste domingo, em jogo duro na casa do Torino, a líder contou com gols de sua dupla de ataque, Lukaku e Lautaro Martinez, para somar mais um triunfo na competição. Com os 2 a 1 em Turim, subiu aos 65 pontos e abriu nove do Milan, que ainda enfrenta o Napoli na rodada.

Depois de um primeiro tempo amarrado, no qual as marcações se sobressaíram e as chances foram rara, apesar de uma bola na trave do Torino, a Inter voltou do intervalo disposta a evitar o tropeço e se impôs no placar graças a um rendimento melhor.

Sem a monotonia da primeira etapa, o time de Milão saiu na frente do placar em cobrança de pênalti perfeita de Lukaku. Bola para um lado e goleiro Sirigu do outro. Foi o 19° gol de Lukaku no Campeonato Italiano.

O atacante belga ainda tem oito assistências na temporada, mostrando o motivo de muitos clubes da Europa estarem tentando tirá-lo do futebol italiano. A Inter garantiu, durante a semana, que ele está feliz e não há chance de saída.

Sem Antonio Conte, suspenso, a equipe de Milão viveu um dia sofrido no quesito pontaria. Antes de abrir o placar, por exemplo, não conseguiu acertar o alvo em nenhuma das sete finalizações a favor. Precisou do pênalti para se aliviar. Mas a paz durou poucos minutos, com Sanabria empatando restando 20 minutos para o apito final. Novamente a Inter teria de se lançar ao ataque, com pouco tempo no relógio.

E faltava o gol de Lautaro. Com 40 minutos jogados, o chileno Sanchez cruzou alto, e o atacante se desdobrou para alcançar a bola. Saltou muito e ainda conseguiu tirar do goleiro. Cabeçada de quem conhece e vitória de quem quer acabar com o jejum de dez temporadas sem título.

A Internazionale foi para 65 pontos, isolada na liderança. O Milan soma 56 e encara o Napoli na rodada, assim como a Juventus, com 52, que também ainda entra em campo neste domingo, na casa do Cagliari.

Também neste domingo, o Bologna derrotou a Sampdoria por 3 a 1 e a Roma foi surpreendida em casa ao levar 2 a 0 do vice-lanterna Parma. Com isso, o time da capital perdeu a chance de assumir a terceira colocação.