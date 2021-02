Luiz Fernando sofre entorse no tornozelo e desfalca o Grêmio por seis semanas

Luiz Fernando - Foto: Eduardo Moura/ge

O Grêmio confirmou nesta terça-feira que o atacante Luiz Fernando sofreu entorse no tornozelo esquerdo de grau dois e será desfalque por, no mínimo, seis semanas. Com isso, o jogador só volta aos gramados na próxima temporada.

Luiz Fernando se machucou após sofrer um carrinho do lateral Reinaldo no revés por 2 a 1 para São Paulo, no último domingo, em Porto Alegre. Na ocasião, teve de sair do gramado de marca. No dia seguinte à partida, ele passou por exames médicos que detectaram a lesão de grau dois no tornozelo esquerdo, que está imobilizado. O jogador tem usado muletas e vai começar os exercícios de fisioterapia nesta semana.

O atacante será desfalque nos dois últimos jogos do Grêmio no Brasileirão, contra Athletico-PR e Red Bull Bragantino. Ele já perderia as finais da Copa do Brasil contra o Palmeiras, nos dias 28 de fevereiro e 7 de março, porque disputou a competição pelo Botafogo.

A previsão de é que Luiz Fernando retorne no início de abril e esteja recuperado para disputar o Campeonato Gaúcho ou para possíveis confrontos da pré-Libertadores, dependendo da classificação final do Grêmio no Campeonato Brasileiro e também do resultado da decisão da Copa do Brasil. No momento, o time gaúcho soma 56 pontos e ocupa a sétima colocação.

Após descansar na segunda-feira, o elenco se reapresentou na manhã desta terça no CT Luiz Carvalho para mais uma semana de treinamentos. Domingo, às 18h15, a equipe tricolor enfrenta o Athletico, no último jogo do Brasileirão em casa. A despedida do torneio será no dia 25, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

Os jogadores se apresentaram no Centro de Treinamentos às 9 horas e antes de iniciar as atividades tiveram uma conversa com o técnico Renato Gaúcho. Quando foram para o gramado, participaram de um treinamento físico comandado pelo preparador Márcio Meira. Com cinco dias até o próximo jogo, a comissão técnica aproveitou para dedicar um período maior à preparação. Ao fim dos trabalhos, os atletas também realizaram uma atividade técnica em campo reduzido.