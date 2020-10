Luisa Stefani perde nas duplas para japonesas e é eliminada em Roland Garros

Brasileira Luisa Stefani faz dupla com a norte-americana Hayley Carter - (Foto: Reprodução)

O sonho de Luisa Stefani de ir longe em Roland Garros chegou ao fim neste domingo. Ao lado da americana Hayley Carter, a brasileira viu a dupla japonesa formada por Shuko Ayoama e Ena Shibahara se vingar do US Open com vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5 no confronto das oitavas de final.

A paulista de 23 anos sonhava repetir na França ao menos o feito do US Open, no qual alcançou as quartas de final ao lado de Carter justamente ao derrubar as oponentes deste domingo nas oitavas. Desta vez, porém, a dupla japonesa, sétima cabeça de chave do torneio, foi melhor e não deu chances.

O primeiro game da partida começou com um 0/40 para a dupla da brasileira que, contudo, não conseguiu a quebra. O jogo foi parelho até o 5/4, quando as japonesas quebraram o serviço e fecharam o set em 6/4.

O segundo set foi mais agitado. Stefani e Carter conseguiram quebra para abrir 4 a 3. Porém, não foram capazes de confirmar o saque e alcançar o 5 a 3. O jogo chegou ao 5/5 até ser paralisado por uma hora por causa da chuva.

A pausa pareceu ter esfriado os ânimos de Stefani e Carter. Ayoama e Shibahara ganharam os dois games pós-chuva e garantiram a classificação às quartas com 7/5 após 1h20 de jogo.

Pelo resultado, a dupla da brasileira somará 240 pontos no ranking da WTA. Stefani, com o revés, perdeu a chance de entrar no top 30.