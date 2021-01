Luisa Stefani e americana derrotam russas e se garantem na semifinal em Abu Dabi

Luisa Stefani, tenista brasileira. - (Foto: Dylan Buell/AFP)

Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 33.ª do mundo entre as duplistas, alcançou neste domingo a semifinal do Torneio de Abu Dabi, nos Emirados Árabes, evento que abre a temporada feminina do tênis. Ela e americana Hayley Carter derrotaram as russas Anastasia Potapova e Veronika Kudermetova de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6 6/4 e 10/4 após 1h21 de jogo.

A rivais vinham embaladas por derrotarem na rodada anterior as cabeças de chave número 3, a holandesa Demi Schuurs e a americana Nicole Melichar. Stefani e Carter descansam e apenas treinam nesta segunda-feira.

Na terça elas pegam as vencedoras do duelo entre Vera Zvonareva/Laura Siegmund (Rússia/Alemanha) e Garbiñe Muguruza/Jenifer Brady (Espanha/Estados Unidos) em busca de uma vaga na final do evento de nível WTA 500 disputado nos Emirados Árabes.

"Muito bom jogo hoje, meu jogo favorito dos três até aqui. Tivemos que trabalhar bastante nos pontos. Fomos melhorando ao longo da partida, sendo mais inteligentes, taticamente melhores e no final já estávamos superiores e aproveitamos o momento a nosso favor", avaliou Luisa.

"Ótimo jogo no geral, fomos bem agressivas, as meninas estavam batendo forte, muito firmes do fundo, saque, devolução, jogo mais rápido e diferente contra mais duas simplistas. Lidamos bem com o desafio e a maneira como o jogo estava indo do meio pro final. Ótima vitória e animada para o próximo", acrescentou a brasileira.

Depois de dois jogos mais fáceis, Stefani e Carter tiveram de mostrar poder de reação para conquistar o triunfo. Elas perderam o primeiro set por 6/4, mas reagiram bem, vencendo as outras duas parciais. O match tie-break foi amplamente dominado pela dupla formada pela brasileira e a americana, que venceram a parcial por 10/4.

SIMPLES - Grande sensação do Torneio de Abu Dabi, Maria Sakkari está nas quartas de final. Depois de eliminar Coco Gauff, a grega bateu a espanhola Garbiñe Muguruza, por 7/5 e 6/4. Atual 22.ª do ranking da WTA, Sakkari segue sem perder sets e conquistou sua 17.ª vitória sobre uma Top 20. Agora irá desafiar a favorita Sofia Kenin.

Campeã do Aberto do Austrália de 2020, a americana, quarta colocada da WTA, salvou um match-point no final do segundo set antes de superar a cazaque Yulia Putintseva de virada, com parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 6/4.

Já Elina Svitolina, cabeça de chave número 2, teve de suar muito para passar pela russa Ekaterina Alexandrova, número 33 do ranking. Ela esteve muito perto da derrota, mas a adversária não aproveitou as chances, e a ucraniana chegou a salvar dois match points antes de vencer por 2 a 1 - 6/2, 6/7 (5/7) e 7/6 (10/8). Sua adversária será outra tenista da Rússia, Veronika Kudermetova, que deixou pelo caminho a espanhola Paula Badosa ao triunfar por 6/4, 4/6 e 6/1.

Aryna Sabalenka e Elena Rybakina confirmaram o favoritismo e também se garantiram nas quartas. A bielorrussa passou pela tunisiana Ons Jabeur por 6/2 e 6/4, e a casaque derrotou a russa Daria Kasatkina por duplo 6/3.

Também avançaram à próxima fase a espanhola Sara Sorribes, que ganhou da russa Anastasia Gasanova, parciais de 7/5 e 6/3, e a ucraniana Marta Kostyuk. Ela arrasou a eslovaca Tamara Zidansek por duplo 6/1.