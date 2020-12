Lucas Veríssimo treina no Santos, viaja e pode enfrentar o Grêmio

O zagueiro Lucas Veríssimo - ( Foto: Estadão )

O Santos tenta convencer o zagueiro Lucas Veríssimo a participar do jogo contra o Grêmio, quarta-feira, em Porto Alegre, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Nesta terça-feira, ele foi ao CT Rei Pelé, participou do treino que antecedeu o confronto e vai viajar com a delegação.

Lucas Veríssimo está interessado em deixar o Santos e se transferir ao Benfica. E se frustrou com a decisão do Conselho Fiscal do clube de recusar, em duas reuniões recentes, a proposta apresentada pelo clube português para contratá-lo.

Com isso, na última segunda-feira, se recusou a participar do treinamento no CT Rei Pelé, além de ter pedido ao técnico Cuca para não relacioná-lo para a viagem visando o duelo contra o Grêmio.

Desde então, Cuca e membros da diretoria tentam convencer Lucas Veríssimo a mudar seus planos e a jogar em Porto Alegre. Os dirigentes, inclusive, prometem apresentar novamente a proposta ao Conselho Fiscal para sacramentar a sua negociação.

O processo de convencimento teve uma vitória com a participação de Lucas Veríssimo no trabalho recreativo desta terça-feira. E como ele viajará a Porto Alegre, são boas as chances de que ele enfrente o Grêmio. Caso isso não aconteça, Laércio será o seu substituto, pois Luiz Felipe está suspenso.

A frustração de Lucas Veríssimo tem relação com as várias negociações anteriores frustradas para a sua saída do Santos. Em janelas de transferências recentes, ele despertou interesse de clubes como o próprio Benfica, Porto, Spartak Moscou e Torino, mas permaneceu na Vila Belmiro.