Lucas Veríssimo destaca semana de 'folga' antes do duelo com o Flamengo

O zagueiro Lucas Veríssimo destacou a semana livre para treinamentos antes do jogo com o Flamengo, domingo, às 16 horas, contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Este período de "folga" é o primeiro desde a chegada do técnico Cuca.

"Ele (Cuca) tem tido pouco tempo de trabalho e tem feito as coisas mais na base da conversa. Esta semana, com mais tempo, está corrigindo mais os nossos erros e quer colocar aquilo que acha correto na equipe. Acredito que vai nos ajudar a fazer um grande jogo contra o Flamengo e buscar o resultado positivo", afirmou o defensor.

O Santos já disputou cinco jogos na competição nacional e soma sete pontos. Foram seis gols marcados e seis sofridos. O desempenho deixa o time alvinegro entre os primeiros colocados.

"É uma grande equipe, com grandes jogadores e não vai ser um jogo fácil, mas estaremos em casa e será um grande jogo. Estamos vindo de um resultado negativo, onde oscilamos bastante na partida, e tentando corrigir nossos erros. Vamos entrar focados e determinados para sair de campo com um resultado positivo", disse Lucas Veríssimo.