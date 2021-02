Lucas Silva aponta 1º jogo da final da Copa do Brasil como decisivo para o Grêmio

Com a experiência da conquista de duas edições da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, o meio-campista Lucas Silva indicou que o primeiro jogo da final com o Palmeiras, dia 28, em Porto Alegre, pode ser o mais decisivo para o Grêmio.

"Já ter conquistado duas vezes a competição me dá algumas lições. O primeiro jogo é super importante, já fazer o resultado e administrar no segundo. Ou até mesmo ter um grande controle do jogo, com um bom resultado. Este primeiro jogo é fundamental e será na nossa casa", disse em entrevista coletiva. O segundo jogo entre as equipes, dia 7 de março, será no Allianz Parque.

Lucas Silva confia na força do elenco gremista, acostumado a decisões. "Por ter conquistado e estar com outros jogadores que também conquistaram grandes títulos, ficamos mais tranquilos. Essa presença é importante quando tem jogadores que não conquistaram esses títulos. Então podemos passar tranquilidade e confiança. Quero colocar mais um título no currículo, pelo Grêmio."

Apesar da confiança na conquista do título, o volante não deixou de questionar o momento irregular da equipe, que não consegue manter o mesmo ritmo durante os 90 minutos dos últimos jogos. "Algo que a gente já questionou internamente, já tivemos conversas. Acaba se repetindo. Confesso que a gente busca uma resposta para essa pergunta, é só a gente ter um pouco mais de foco, principalmente na segunda parte dos jogos. Algo que o Renato (Gaúcho, técnico) cobra e muito. A gente vem tentando ter isso cada vez mais nos treinamentos e aplicar cada vez mais isso nas partidas, que o foco seja durante o jogo inteiro e não só no primeiro tempo. E principalmente para a final da Copa do Brasil."