Liverpool vence, atrapalha Chelsea e recebe a taça do Campeonato Inglês

Liverpool derrotou o Chelsea por 5 a 3 - (Foto: Getty Images)

Em jogo movimentado, com oito gols e belos lances, o Liverpool derrotou o Chelsea por 5 a 3, nesta quarta-feira, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Inglês. Jogando em casa, no Anfield, o Liverpool recebeu ao fim da partida o troféu da competição, garantido no fim do mês passado, com seis rodadas de antecedência.

Com 31 vitórias em 37 partidas, o Liverpool chegou aos 96 pontos. Já o Chelsea perdeu a chance de assegurar nesta quarta a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. O time londrino, com 63 pontos, na quarta posição, só precisava de um empate. E isso porque, mais cedo, o Manchester United apenas empatou com o West Ham, por 1 a 1.

Em um Anfield vazio, Liverpool e Chelsea fizeram grande jogo nesta quarta. Os anfitriões, irregulares após sacramentaram o título, começaram melhor e chegaram a abrir 3 a 0 no primeiro tempo. O primeiro saiu aos 22 minutos. Após erro na saída de bola do Chelsea, Keita roubou a bola de Willian e acertou um forte chute de fora da área, no ângulo esquerdo do goleiro Kepa, sem qualquer chance de defesa.

O segundo veio em lance de bola parada. Aos 37, Alexander Arnold caprichou na cobrança de falta, superou a barreira e mandou no ângulo de Kepa. Cinco minutos depois, após cobrança de escanteio na área, a defesa do Chelsea bateu cabeça e a bola sobrou para Wijnaldum encher o pé e estufar as redes.

Antes do intervalo, o Chelsea descontou. Depois de um bate-rebate na área, Willian chutou, Alisson defendeu. No rebote, Giroud completou de carrinho para as redes, aos 47.

O segundo tempo começou com a quebra de um jejum. Roberto Firmino balançou as redes no Inglês, o que não acontecia desde março de 2019. Na jogada, Alex Arnold cruzou da direita e o brasileiro surgiu entre os zagueiros para acertar bela cabeçada, direto para as redes.

Após marcar o quarto gol, o Liverpool reduziu o ritmo e viu o Chelsea esboçar reação após a entrada de Pulisic. Aos 15, o americano fez fila pela esquerda, invadiu a área e cruzou rasteiro para Abraham só completar para as redes. O mesmo Pulisic anotou o terceiro gol dos visitantes. Aos 27, ele dominou dentro da área, girou com tranquilidade e encheu o pé, diminuindo a vantagem dos anfitriões.

O gol deu novas esperanças ao Chelsea, que sonhava com o empate para garantir a vaga na Liga dos Campeões. Mas, aos 37, o Liverpool iniciou forte contra-ataque, que culminou em cruzamento de Robertson, pela esquerda. A bola atravessou toda a área até chegar em Oxlade-Chamberlain, que não perdoou.

Após o apito final, a organização da Premier League promoveu cerimônia de premiação no gramado do Anfield, com a presença de ídolos da história do Liverpool. O último título inglês da tradicional equipe havia sido conquistado na temporada 1989-1990, antes do início da era Premier League.

MANCHESTER TROPEÇA - Mais cedo, o United vacilou ao tropeçar em casa diante do West Ham, pelo placar de 1 a 1. Michail Antonio abriu o placar para os visitantes no Old Trafford, em cobrança de pênalti nos acréscimos do primeiro tempo. O Manchester empatou com Mason Greenwood aos 6 minutos da etapa final.

Apesar do tropeço, o time de Manchester sustentou o terceiro lugar na tabela, justamente em razão da derrota do Chelsea. Soma os mesmos 63 pontos, mas apresenta melhor saldo de gols. Na rodada final do Inglês, o United só precisa de um empate para conquistar a vaga na Liga dos Campeões. Seu rival será justamente o Leicester City, quinto colocado e rival direto na briga pelo lugar na competição europeia.