Liverpool vence Ajax e se classifica na Liga dos Campeões; Inter embola grupo

O Liverpool está classificado às oitavas de final de final da Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, assegurou a passagem de fase com uma rodada de antecedência ao derrotar o Ajax por 1 a 0, no Anfield Road, em confronto válido pelo Grupo D. O gol do triunfo foi construído em um lance com dois jogadores da base do time inglês: Neco Willians fez o cruzamento para Curti Jones marcar.

No outro compromisso da chave, a Atalanta empatou por 1 a 1 com o Midtjylland, na Itália. Com isso, o Liverpool chegou aos 12 pontos, contra oito da equipe de Bérgamo, sete da holandesa e um da dinamarquesa. E também garantiu a dianteira da chave antecipadamente. Na rodada final da chave, em 9 de dezembro, o Ajax receberá a Atalanta em confronto decisivo na briga pela outra vaga nas oitavas de final. Já o Liverpool será visitante contra o eliminado Midtjylland.

Atuando em casa, o Liverpool só teve Fabinho, mais uma vez improvisado na zaga, como titular entre os brasileiros do seu elenco, pois Alisson foi desfalque por causa de uma lesão e Firmino iniciou o confronto entre os reservas. E o Ajax escalou no setor ofensivo os ex-são-paulinos David Neres e Antony.

Mas quem começou assustando foi o Liverpool. Foram duas finalizações perigosas de Jones nos cinco minutos iniciais, com uma delas acertando a trave. Mas depois dos 20, o cenário se alterou. O Ajax foi mais presente no campo de ataque e só não marcou graças a duas defesas do irlandês Kelleher, o substituto de Alisson.

O time holandês seguiu superior no começo da etapa final, com sua dupla de brasileiros sendo bastante ativa no ataque, incluindo uma finalização na trave de David Neres. Só que quem marcou foi o Liverpool. Aos 12 minutos, Neco Williams cruzou, Onana saiu do gol, mas deixou a bola passar. Jones, então, apareceu nas suas costas e tocou a bola para as redes.

A partir daí, o Liverpool controlou melhor o jogo. Teve duas boas chances para marcar, com Firmino e Salah, mas desperdiçou. No fim, ainda levou um susto, pois Huntelaar cabeceou com perigo, só que parando em Kelleher.

Já na Itália, a Atalanta vacilou. Levou um gol logo aos 13 minutos do primeiro tempo, marcado por Alexander Scholz. Empatou o duelo com Cristian Romero, aos 34 da etapa final, mas não evitou o tropeço como mandante.

INTER DE MILÃO VENCE NA ALEMANHA E RESPIRA - Pelo Grupo B, a Inter de Milão conseguiu uma importante vitória para seguir viva na briga por uma vaga às oitavas de final. Fora de casa, derrotou o Borussia Mönchengladbach por 3 a 2, impedindo o time alemão de se classificar com uma rodada de antecedência.

O resultado embolou o Grupo B, liderado pelo Mönchengladbach com oito pontos. Shakhtar Donetsk e Real Madrid somam sete, cada, e a Inter está com cinco. No dia 9, a rodada final terá os jogos Inter x Shakhtar e Real x Mönchengladbach.

Na Alemanha, Matteo Damian colocou a Inter em vantagem aos 15 minutos, mas o time da casa conseguiu o empate aos 46, com Alassane Plea. Só que aí Romelu Lukalu apareceu na etapa final, marcando duas vezes, aos 19 e aos 28 minutos. Plea diminuiu aos 31, mas o terceiro gol do jogador francês, aos 38, foi anulado após consulta ao VAR.