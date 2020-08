Libertadores antecipa jogo do São Paulo com o Athletico-PR pelo Brasileiro. - (Foto: Érico Leonan/São Paulo FC)

O jogo entre São Paulo e Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, marcado para 20 de setembro, foi antecipado para dia 26 de agosto. A mudança de data ocorreu por causa da mudança de programação da tabela da Libertadores.

Com as alterações feitas na competição sul-americana, o São Paulo recebe o River Plate em 17 de setembro, no Morumbi, e viaja para o Equador, onde terá pela frente a LDU, no dia 22.

Sem o adiantamento do jogo com o Athletico, o São Paulo teria de entrar em campo três vezes em seis dias, o que não respeitaria o tempo mínimo entre um compromisso e outro.

O São Paulo ainda não sabe quando irá enfrentar o Goiás, jogo adiado da primeira rodada por causa dos casos de covid-19 na equipe goiana. A próxima semana será livre para as demais equipes que disputam o Brasileirão.

Para o jogo contra o Bahia, quinta-feira, no Morumbi, Hernanes (lombalgia) e Vitor Bueno (edema na coxa esquerda) treinaram normalmente nesta terça-feira, mas ainda não têm escalação assegurada para a partida.

Fernando Diniz poderá contar com Tréllez, recuperado de lombalgia, mas ainda não poderá utilizar Toró (lesão muscular) e Rojas, que segue tratamento. A escalação mais provável é: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero, Igor Gomes e Daniel Alves; Paulinho Boia e Pablo.