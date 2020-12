Lewis Hamilton é eleito pela 2ª vez a personalidade do ano no esporte britânico

Lewis Hamilton, piloto da Mercedes. - ( Foto: Albert Gea/EFE)

Lewis Hamilton foi eleito pela segunda vez a personalidade do ano no esporte britânico em votação feita pelo público no tradicional prêmio do canal BBC. A primeira foi em 2014. O piloto da Mercedes, que se sagrou nesta temporada sete vezes campeão da Fórmula 1, igualando o alemão Michael Schumacher, ficou à frente de Jordan Henderson, capitão do Liverpool, e da Jockey Hollie Doyle, além do jogador de snooker, Ronnie OSullivan, e o de críquete, Stuart Broad.

"Sinceramente não esperava ser eleito, porque havia muitos e bons candidatos", disse Lewis Hamilton, antes de deixar uma mensagem de agradecimento a quem está na linha da frente na luta contra a covid, e ao mesmo tempo de esperança. "Quero desejar a todos um feliz Natal. Quero fazer ainda referência a todos os trabalhadores que têm estado na linha de frente e a todas as crianças do mundo, para que sejam positivas neste momento difícil. Obrigado do fundo do meu coração", afirmou o piloto em vídeo gravado.

Segundo colocado na votação em 2007, 2008, 2018 e 2019, Hamilton, que estabeleceu também o novo recorde de vitórias na Fórmula 1 (95) recebeu reconhecimento por sua luta contra o racismo e apoio a importantes causas sociais durante o ano de pandemia.

Em cerimônia virtual, o prêmio de melhor equipe ficou para o Liverpool, cujo técnico, o alemão Jürgen Klopp foi o escolhido como o melhor do ano.