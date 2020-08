Lesões decorrentes da prática desportiva na escola serão temas em curso on-line

O Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física abrange 22 cursos. - (Foto de destaque: Divulgação/ SECOM MS)

Lesões decorrentes da prática desportiva no contexto escolar serão tratadas no sétimo curso on-line do Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física, nesta sexta-feira (21), às 9 horas. A transmissão ao vivo, promovida pela Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), será realizada no canal oficial da Fundação no YouTube.

A videoaula tem como público-alvo acadêmicos e profissionais de Educação Física, gestores esportivos e até mesmo atletas. O médico ortopedista e traumatologista Dr. Jose Luiz Mikimba e os fisioterapeutas Vágno Souza e Walter Dias vão compor a discussão. Além destas especialidades, todos possuem formação em Educação Física. A mediação ficará por conta do professor Domingos Sávio da Costa, gerente da UPF/Fundesporte.

Dentre os assuntos, serão abordadas as mais recorrentes lesões em atividades físicas realizadas no contexto escolar e as especificidades de contusões em determinadas modalidades; o fortalecimento das estruturas articulares e musculares; avaliação de deformidades na coluna vertebral de alunos-atletas e métodos preventivos a traumas.

“Muitas vezes, o professor de Educação Física, durante as aulas, pode notar na criança algumas lesões que passam despercebidas até pelos pais e, assim, orientar para o tratamento adequado. Então, o objetivo deste curso é apresentar os tipos, as causas de lesões e como podem ser prevenidas no âmbito escolar”, pontua Domingos Sávio.

O curso segue com inscrições abertas até as 23h59 desta quinta-feira (20.08), com vagas limitadas. CLIQUE AQUI para conferir a lista completa de cursos e os links para inscrição.

Sobre o Ciclo

O Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física abrange 22 cursos. A programação de videoaulas gratuitas ao vivo teve início no dia 4 de agosto e segue até 16 de outubro.

O objetivo é o desenvolvimento dos profissionais que integram o campo da Educação Física, esporte e lazer, mediante a adoção de instrumentos que propiciem meios para o acesso ao conhecimento, a aquisição de novas habilidade e mudança de atitudes, contribuindo com o melhor desempenho nessa área, na busca constante de novas competências.

A série de cursos apresenta diversos conteúdos relacionados ao esporte, como nutrição, psicologia, desenvolvimento motor, avaliação física, métodos de treinamento de base em diversas modalidades (voleibol, basquetebol, futsal, badminton, atletismo, natação, lutas), com foco no contexto escolar. Cada curso tem carga horária de duas horas, com certificação aos participantes, que será emitida a partir de novembro.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicione este número e mande uma mensagem pelo WhatsApp.