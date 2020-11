Lesionado, Mbappé aumenta lista de desfalques do PSG em jogo da Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain tem mais um desfalque para a partida contra o RB Leipzig, nesta quarta-feira, na Alemanha, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Em um comunicado oficial emitido nesta terça, o clube francês revelou que o atacante Kylian Mbappé está fora por conta de uma lesão muscular sofrida no jogo do último sábado contra o Nantes, pelo Campeonato Francês.

"Ele (Mbappé) não está disponível para a viagem à Alemanha e sua situação será reavaliada após 48 horas", informou o clube. Em Nantes, o atacante marcou um gol - o seu sétimo na temporada - e deu uma assistência na vitória por 3 a 0 do Paris Saint-Germain. Mas foi substituído aos 29 minutos do segundo tempo com dores na perna direita.

Ao final do jogo de sábado, o técnico alemão Thomas Tuchel tentou acalmar os ânimos e disse que "com Mbappé, eu acho que não é uma lesão, é mais uma fadiga". No entanto, o jogador não treinou no campo com seus companheiros nesta segunda-feira - compareceu ao centro de treinamento, mas realizou tratamentos físicos - e nesta terça foi confirmada a sua ausência no duelo em Leipzig.

Mbappé é mais um desfalque do Paris Saint-Germain. Além do francês, Neymar - com uma lesão muscular sofrida na coxa esquerda há quase uma semana -, o argentino Mauro Icardi, o italiano Marco Varretti e o alemão Julian Draxler também não jogarão na Alemanha. Esses últimos quatro já foram ausência contra o Nantes no final de semana.

A partida desta quarta-feira contra o RB Leipzig é muito importante para o Paris Saint-Germain. Os dois times estão com três pontos no Grupo H e dividem a vice-liderança. A ponta está com o Manchester United, com seis. O clube francês venceu o lanterna Istanbul Basaksehir na última rodada, na Turquia, e luta para se recuperar da derrota em casa para os ingleses na estreia.