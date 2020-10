Leonardo Gaciba admite erro do VAR em gol anulado do São Paulo sobre Atlético-MG

Leonardo Gaciba, chefe do Conselho de Arbitragem da CBF - (Foto: CBF)

O VAR também erra. Nesta quarta-feira, Leonardo Gaciba, chefe do Conselho de Arbitragem da CBF, admitiu que o árbitro de vídeo falhou em gol de Luciano, para o São Paulo, diante do Atlético-MG, no Mineirão. Segundo ele, a linha de impedimento foi colocada errada e o lance não era para ser invalidado.

"Fizemos uma análise do lance e a linha não é realmente colocada (corretamente). Não adianta lutar contra a imagem, claramente a linha não está colocada de forma padrão", admitiu Gaciba, em entrevista ao SporTV.

O erro, de acordo com o ex-árbitro, foi humano e não da tecnologia. "É um equívoco humano na colocação da linha de impedimento", enfatizou, após a Comissão de Arbitragem fazer uma análise do lance.

O jogo valia pela sétima rodada e o impedimento equivocado anulou o gol que inauguraria o placar no Mineirão. Logo após a polêmica marcação, os mineiros abriram caminho para a vitória por 3 a 0.

O São Paulo reclamou muito do erro do VAR na oportunidade e protestou. Vai se reunir com a CBF nesta quinta-feira para ver o posicionamento da entidade e cobrar a arbitragem. O jogo, contudo, não será remarcado.

O VAR vem sendo bastante questionado no Brasileirão, mesmo assim. Leonardo Gaciba vê evolução e bom desempenho do recurso eletrônico ao longo dos jogos.