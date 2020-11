Leeds pressiona, acerta a trave três vezes, mas empata sem gols com o Arsenal

Equipes se enfrentaram nesse domingo - (Foto: Divulgação)

Com um a menos desde o início do segundo tempo, o Arsenal foi muito pressionado pelo Leeds United, viu seu goleiro brilhar e o adversário acertar três bolas na trave, mas conseguiu segurar o ímpeto do time do técnico Marcelo Bielsa e levou um ponto para casa ao empatar sem gols neste domingo o duelo da nona rodada do Campeonato Inglês.

Pelas circunstâncias, o empate foi bom para o Arsenal. No entanto, olhando para a tabela de classificação, a igualdade não favorece o time londrino, que continua na parte de baixo da tabela, na 11ª colocação, com 13 pontos, dois a mais que o Leeds, o 14º colocado e que saiu de campo lamentando o resultado.

Em campo, o Leeds foi superior durante quase toda a partida, mas o Arsenal também teve oportunidades para marcar, e os dois protagonizaram um duelo movimentado e de bom nível técnico. A equipe de Londres chegou perto de abrir o placar na primeira etapa com Ceballos, em arremate forte para fora, e com Pépé, que finalizou no travessão.

Os anfitriões responderam com Bamford, que ganhou do zagueiro Gabriel, mas parou no goleiro Leno. Pouco tempo depois, o atacante tentou de novo. Ele ficou com o rebote, pegou de primeira e mais uma vez esbarrou em linda defesa do goleiro.

Se o Leeds já era melhor na primeira etapa, no segundo tempo, os donos da casa intensificaram ainda mais a pressão depois que Pépé perdeu a cabeça, foi expulso e deixou o Arsenal com dez em campo aos cinco minutos. O lance foi checado no VAR, que flagrou uma agressão do jogador marfinense em Alioski.

A partir daí, os comandados de Marcelo Bielsa tomaram o campo de ataque e encurralaram o rival. No entanto, a pontaria não estava afiada e Leno estava em dia inspirado. O goleiro defendeu bonito chute de fora da área de Dallas e, quando não apareceu, foi salvo pela trave em três oportunidades. Na primeira, Rodrigo acertou uma bomba no travessão. Depois, aos 43, Bamford subiu mais do que a zaga e mandou de cabeça no poste. Nos acréscimos, foi a vez de Raphinha limpar para a canhota e concluir na trave direita.

Os visitantes, mesmo com um jogador a menos, tiveram oportunidades para vencer nos contra-ataques. Saka teve a melhor chance, mas demorou para finalizar e foi travado pelo goleiro. O time londrino também reclamou de pênalti depois que Aubameyang teve um chute bloqueado pelo braço do zagueiro Cooper. O árbitro não foi sequer ao monitor ver o lance e mandou o jogo seguir. No fim, empate sem gols em Leeds em um animado jogo, que terminou com 25 finalizações da equipe de Bielsa, contra nove do time de Mikel Arteta.

Também neste domingo, o West Ham derrotou o lanterna Sheffield United fora de casa por 1 a 0, com gol de Sebastien Haller, e subiu para a oitava colocação, com 14 pontos. O último colocado tem apenas um ponto somado e segue sem vencer na liga inglesa.