Leco deixará o São Paulo sem conquistar título em 19 campeonatos disputados

Ele sairá do comando do clube sem ter conquistado um título sequer em 19 campeonatos disputados. Assumiu a presidência em outubro de 2015. - ( Foto: Rubens Chiri/ São Paulo)

O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, vai deixar o São Paulo no final deste ano, quando será realizada a eleição. Ele sairá do comando do clube sem ter conquistado um título sequer em 19 campeonatos disputados. Assumiu a presidência em outubro de 2015.

A última chance de Leco levantar uma taça era a do Campeonato Paulista, mas o São Paulo foi eliminado pelo Mirassol, em mais um vexame no estádio do Morumbi. As outras competições de 2020 terminarão no próximo ano por causa da mudança do calendário devido à pandemia do novo coronavírus.

Não é apenas dentro de campo que Leco não deixará um bom legado. As finanças do clube, como mostra a análise do banco Itaú BBA divulgada nesta semana, também preocupam. A dívida do São Paulo chegou a R$ 526 milhões em 2019, mesmo com a gestão Leco tendo arrecadado mais de R$ 550 milhões em venda de jogadores, como mostrou o levantamento feito pelo Estadão neste ano.

Na análise financeira, o Itaú BBA diz que o São Paulo está "vivendo há 10 mil anos atrás". "A recuperação era lenta, os erros existiam, mas ao menos o rumo era conhecido. Em 2019, o São Paulo resolveu não apenas repetir os erros comuns a tantos clubes, como aumentou a carga. Afinal, a vida é curta para economizar e passar vontade. E a gestão esportiva fala mais alto que a gestão financeira. Pois bem, o resultado foi um clube que aumentou substancialmente suas dívidas, ficou longe de resultados esportivos relevantes, cometeu tantos velhos erros das gestões do futebol e ainda foi incapaz de alavancar as receitas recorrentes. O Futebol gasta, o Marketing olha e o Financeiro corre para tentar pagar as contas. Era assim na época da bola de capotão. Hoje não dá mais. Se antes o clube vivia num eterno Dia da Marmota, agora a marmota engordou e deixou estragos que serão complicados de serem resolvidos", alertou o estudo.

A análise ainda lembra que a pandemia do novo coronavírus vai complicou ainda mais a situação financeira dos clubes. E encerra com uma ironia sobre o atual momento do São Paulo: "Sem paciência, planejamento, gastos controlados e eficientes, tecnologia, inovação, o São Paulo seguirá se achando na vanguarda, operando uma calculadora Facit (antiga), enquanto os adversários já usam inteligência artificial. O São Paulo precisa deixar o passado e entender que o futuro é hoje".

Confira os 19 campeonatos disputados pelo São Paulo sob o comando de Leco:

2015

Copa do Brasil - eliminado na semifinal pelo Santos

Campeonato Brasileiro - terminou em quarto lugar

2016

Campeonato Paulista - eliminado nas quartas de final pelo Audax

Copa do Brasil - eliminado nas oitavas de final pelo Juventude

Libertadores - eliminado na semifinal pelo Atlético Nacional, da Colômbia

Campeonato Brasileiro - terminou em 10.º lugar

2017

Campeonato Paulista - eliminado na semifinal pelo Corinthians

Copa Sul-Americana - eliminado na primeira fase pelo Defensa y Justicia, da Argentina

Copa do Brasil - eliminado na quarta fase pelo Cruzeiro

Campeonato Brasileiro - terminou em 13.º lugar

2018

Campeonato Paulista - eliminado na semifinal pelo Corinthians

Copa Sul-Americana - eliminado na segunda fase pelo Colón, da Argentina

Copa do Brasil - eliminado na quarta fase pelo Athletico-PR

Campeonato Brasileiro - terminou em quinto lugar

2019

Campeonato Paulista - perdeu a final para o Corinthians

Libertadores - eliminado na segunda fase preliminar pelo Talleres, da Argentina

Copa do Brasil - eliminado nas oitavas de final pelo Bahia

Campeonato Brasileiro - terminou em sexto lugar

2020

Campeonato Paulista - eliminado nas quartas de final pelo Mirassol