LeBron James acerta extensão contratual com os Lakers por R$ 445 milhões

LeBron James vai alcançar 20 temporadas na NBA - ( Foto: Estadão/Katelyn Mulcahy/AFP )

LeBron James acertou nesta quarta-feira uma extensão contratual por mais duas temporadas com o Los Angeles Lakers. Pelo novo acordo, o astro quatro vezes campeão da NBA vai receber US$ 85 milhões (cerca de R$ 445 milhões), sendo US$ 41.180,544 (R$ 215 milhões) em 2021/2022, e US$ 44.474,988 (R$ 230 milhões) em 2022/2023.

O acordo foi confirmado pelo agente do jogador, Rich Paul, em informação publicada pela ESPN americana. LeBron tinha assinado por quatro temporadas com o Los Angeles Lakers por US$ 154 milhões (R$ 806 milhões) em 2018, mas tinha opção de se tornar agente livre em 2021-2022. Pela temporada 2020-2021, ele vai receber US$ 39.219,566 (R$ 204 milhões).

Com esta prorrogação, LeBron vai completar pelo menos 20 temporadas na NBA. Até aqui, são 17, com passagens por Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers. O astro soma quatro conquistas, sendo eleito quatro vezes MVP da temporada (2009, 2010, 2012, 2013) e quatro vezes MVP das finais (2012, 2013, 2016, 2020).

O Los Angeles Lakers é o atual campeão. A franquia californiana superou o Miami Heat na decisão. As finais, assim como os playoffs e parte da temporada regular, foram disputadas em um enorme complexo da Disney em Orlando, na Flórida, na "bolha" montada pela liga por causa do novo coronavírus.

O astro de 35 anos teve papel determinante na conquista. LeBron registrou médias de 25,3 pontos, 10,2 assistências e 7,8 rebotes na temporada regular. Nos playoffs, o jogador melhorou os números, encerrando com 27,6 pontos, 10,8 rebotes e 8,8 assistências.