Lando Norris, piloto britânico da McLaren, revela teste positivo para coronavírus

Lando Norris testou positivo para covid-19 - ( Foto: Estadão/Hamad I Mohammed/Reuters )

Depois de Sergio Pérez, Lance Stroll e Lewis Hamilton, Lando Norris anunciou, nesta terça-feira, que está com a covid-19. O piloto britânico, da McLaren, testou positivo para a doença após apresentar perda de olfato e paladar.

"Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Ontem (segunda-feira) perdi o olfato e paladar e imediatamente fiz um teste. Deu positivo. Falei com todos com quem tive contato e estou iniciando um isolamento de 14 dias. Eu estou bem e sem outros sintomas, mas gostaria que soubessem. Cuidem-se", disse o piloto, de 21 anos.

Ao contrário dos demais pilotos, que ficaram de fora de pelo menos uma corrida no ano passado, Norris não deverá se ausentar de nenhuma etapa da Fórmula 1 na temporada de 2021, com início previsto para 21 de março na Austrália ou no dia 28 do mesmo mês no Bahrein.

Norris ficou em nono lugar no Mundial de Pilotos, com 97 pontos, um a menos que o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. Sua melhor colocação foi no GP da Áustria, o primeiro de 2020, quando terminou em terceiro lugar.