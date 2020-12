Lakers oficializam renovação de contrato da dupla LeBron James e Anthony Davis

Agente dos astros LeBron James e Anthony Davis, Rich Paul já havia revelado nesta semana que os dois acertaram a renovação de seus contratos com o Los Angeles Lakers. Na noite de quinta-feira foi a vez da direção da franquia da Califórnia confirmar a informação que terá por mais algumas temporadas a dupla que levou o time ao título da NBA.

Apesar dos Lakers não terem divulgado oficialmente os detalhes das negociações, o novo contrato de LeBron James será de 85 milhões de dólares (R$ 445 milhões) por mais dois anos, fazendo o astro seguir em Los Angeles até 2023. Já Anthony Davis jogará por mais cinco temporadas, ganhando US$ 190 milhões (R$ 975 milhões).

Vice-presidente de operações de basquete dos Lakers, Rob Pelinka falou sobre o negócio com LeBron James. "LeBron James é um jogador de basquete transcendente e um ser humano. LeBron depositou sua confiança nos Lakers em 2018 e agora esta extensão de contrato abre caminho para ele solidificar ainda mais seu legado como um grande Lakers de todos os tempos. Não poderíamos estar mais honrados com este compromisso", afirmou em declarações no site oficial da franquia.

O dirigente também comentou sobre a permanência de Anthony Davis. "Na bolha de Orlando, Anthony Davis provou que é um dos jogadores mais completos e dominantes que existem. Agora, os fãs do Lakers podem assistir AD continuar a crescer e liderar nossa franquia nos próximos anos. Este é realmente um momento abençoado para a nação Lakers", completou.

LeBron James conquistou o prêmio de MVP (melhor jogador) das Finais da NBA deste ano depois de liderar os Lakers na vitória contra o Miami Heat em uma série de seis jogos (4 a 2). Ele se tornou o primeiro jogador na história da NBA a levar a premiação por três franquias diferentes - Heat, em 2012 e 2013, e Cleveland Cavaliers, em 2016.

Já Anthony Davis, em sua temporada de estreia em Los Angeles - chegou em uma troca com o New Orleans Pelicans -, registrou médias de 26,1 pontos, 9,3 rebotes e 3,2 assistências, além de 2,3 tocos por partida. Nos playoffs teve números semelhantes, mas um pouco melhores: 27,7 pontos, com 9,7 rebotes e 3,5 assistências.